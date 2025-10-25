Federica Brignone. Il ruggito della tigre ferita: "Le Olimpiadi il mio sogno. E miglioro tutti i giorni...»

Riuscirà Federica Brignone a tornare in tempo per le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? È la domanda che si fanno tutti gli sportivi italiani ma alla quale nemmeno lei, la “Tigre“ delle nevi capace l’anno scorso di dominare la stagione prima di quell’infortunio agli “assoluti“ che l’ha mandata sotto i ferri, sa dare una risposta. E visto che siamo già a fine ottobre e che al via dei Giochi mancano 100 giorni è chiaro che ci vorrà un mezzo miracolo per vedere Federica sugli sci a Cortina. L’impresa appare difficilissima. E (purtroppo) l’ha ribadito nell’evento della Federsci dove è stata premiata, per la terza volta in carriera, come atleta dell’anno FISI. Federica da sei mesi continua a svolgere tanta fisioterapia al J-Medical di Torino e ha incominciato da poco a far "cose normali". A camminare. Di recupero e, tantomeno, di date e step per rivederla sugli sci non se ne parla.

Qual è il programma di avvicinamento alle gare Olimpiche? "Non c’è un programma, non ho delle date precise, sto lavorando tanto, sto migliorando giorno dopo giorno ma per ora non sono ancora in grado di mettere gli sci ai piedi. Per ora il mio unico programma è quello di scendere al J Medical di Torino per fare ogni giorno fisioterapia fin quando sarò in grado di mettere gli sci".

Tempistiche? "Quelle andrebbero ben oltre la tempistica che tutti vorrebbero sentirsi dire. Sto lavorando per tornare il prima possibile".

Pensa alle Olimpiadi 2026? "Si, ma per ora è un bel sogno. Avere le Olimpiadi in casa è fantastico ed è qualcosa che mi piacerebbe vivere ma la priorità è quella di tornare a star bene. Quando rischi di non riuscire più a tornare a fare quello che più ti piace, la domanda “Farai Milano Cortina“ passa un po’ in secondo piano… Comunque non sarà questa Olimpiadi a cambiarmi la vita e la carriera, quel che ho fatto resta e, sinceramente, ho vinto molto più di quello che avrei potuto immaginare e sognare. Detto questo fare le Olimpiadi in casa sarebbe un bel sogno…".

Il primo obiettivo è quello di riuscire al più presto a mettere gli sci. Ma il traguardo è ancora lontano… "Tornare sugli sci e in gara resta un altro bel sogno, per ora. In questo momento le mie soddisfazioni sono state quelle di riuscire a fare due passi di corsa, di riuscire a salire i gradini normalmente. Riesco solo ora a effettuare alcuni movimenti incontrollati e per me questi sono grandi traguardi. Mi danno la consapevolezza di poter pensare che c’è la possibilità che riesca a tornare a far tutto come prima dell’infortunio".

L’affetto nei tuoi confronti è tanto, lo sente attorno a le? L’ha stupita? "Devo ammettere che sono sorpresa dell’affetto ricevuto in generale ma la cosa che mi ha fatto più piacere è stato vedere la gente più vicina a me, la mia famiglia e i miei amici, si sia dedicata a me nel momento del bisogno. Di tanto affetto (scherza Fede, ndc) ne avrei fatto ovviamente a meno… ma mi fa piacere".

Come vede Milano, la sua città, in ottica Olimpica? "Vedo una città in fibrillazione per l’evento a cinque cerchi, una metropoli work in progress in vista delle Olimpiadi. C’è tanta attenzione per questi giochi… si comincia a respirare l’atmosfera. Mi piacerebbe che anche i Giochi Invernali potessero svolgersi in un’unica località come quelli estivi ma anche così sarà bellissimo… Dall’altra parte avremo la possibilità di vedere posti bellissimi: tra Cortina, Bormio, Livigno, Anterselva, etc… sono curiosa di vedere tutto questo".

Speriamo lo possa fare da atleta, una tigre come lei sempre pronta a combattere non alzerà di certo bandiera bianca senza lottare fino allo stremo delle forze.