Federica star del fioretto. È campionessa italiana

di Andrea Lorentini

Federica Gamberini sul tetto d’Italia del fioretto giovanile. L’atleta del Circolo Schermistico Aretino ha conquistato il prestigioso titolo tricolore nel corso del 61esimo campionato italiano del Gran Premio Giovanissimi U 14, uno degli appuntamenti più attesi nel mondo della scherma italiana, che ha visto sfidarsi i migliori giovani atleti italiani per contendersi il titolo. Ed è proprio nella categoria Allieve di fioretto femminile, sicuramente la più prestigiosa e difficile del circuito under 14, che l’aretina Gamberini si è laureata campionessa italiana.

Federica ha dimostrato grande determinazione, tecnica e concentrazione durante tutta la competizione, superando brillantemente il girone preliminare con sei vittorie su sei e concedendo solo quattro stoccate alle avversarie.

L’assalto sicuramente più complicato è stato affrontato in semifinale. La finale è stata tutta toscana, contro la livornese Menici. Gamberini è riuscita a mantenere sempre il controllo dell’assalto, aggiudicandosi così il titolo con il punteggio di 15-10. La vittoria di Riccione rappresenta un traguardo importante nel suo percorso sportivo e un segnale positivo per il suo talento e la sua dedizione, che l’hanno contraddistinta fin dai primi passi mossi nella palestra di Piazza San Giusto. Federica conclude il suo percorso da under 14 nel migliore dei modi, con tre vittorie consecutive in competizioni nazionali, il titolo italiano e il primo posto nel ranking nazionale.

Adesso, nuove sfide la aspettano a cominciare dal Festival Europeo under 14 di Istanbul e i ritiri con la nazionale under 20 e assoluta, in vista del debutto con l’under 17. Tantissima soddisfazione da parte di tutto lo staff del Circolo Schermistico Aretino, che riporta un titolo italiano nella categoria Allievi tra le mura amaranto.

Gli ultimi successi risalivano a Francesco Vannucci nel fioretto maschile, e Camilla Rossi, campionessa italiana sia nel fioretto che nella spada, diventando così la prima nella storia della scherma femminile a raggiungere questo risultato nello stesso anno.