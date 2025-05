Federico Caricasulo lascia Motozoo e si avvicina a D34G Racing nel World SuperBike

Tanti cambiamenti nel paddock del World SuperBike al giro di boa stagione: il Gran Premio di Misano di metà giugno. Alcuni di questi riguardano anche i piloti romagnoli, in particolar modo il ravennate Federico Caricasulo che lascia il team di SuperSport Motozoo Me Air Racing e la Mv Agusta con cui ha corso lo scorso anno e metà di questo. Nel 2024 Caricasulo, sempre in SuperSport, ha raccolto tanti ottimi piazzamenti e un 2° posto a Magny Cours mentre nel 2025, iniziato col grave incidente in Australia e la conseguente operazione al polso destro, due ingressi nei primi dieci.

Ora è in condizioni fisiche praticamente ottimali, eppure Caricasulo è arrivato all’accordo consensuale con la scuderia per la fine anticipata del contratto. Tutto questo martedì scorso, mentre il giorno successivo, con l’autorizzazione di Motozoo, il centauro ravennate ha provato a Misano con il team D34G Racing di Davide Giugliano. Team che nel frattempo aveva, sempre di comune accordo, messo fine al contratto con l’olandese Glen Van Stralen, anche lui rovinosamente caduto in Australia. Visti è possibili incastri, è molto probabile che Federico Caricasulo possa essere il prossimo pilota di D34G, tornando così in sella ad una Ducati V2 nel campionato SuperSport, moto con la quale nel 2022 e 2023 ottenne 1 vittoria e ben 11 podi.

u.b.