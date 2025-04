Federico Ciriesi trionfa al Gran Premio del Toscana Tour 2025

Il podio si tinge d’azzurro nell’ultimo Gran Premio del Toscana Tour 2025. A vincere la sfida che si è disputata nell’arena Boccaccio è stato Federico Ciriesi in sella a Quincy Juice con il netto sugli ostacoli ed il tempo di 39’87“. Dietro di lui ancora un italiano, Nico Lupino, cavaliere di casa all’Equestrian Centre, che in sella a Chaccandro ha chiuso la gara in 40’02“. Terza posizione per il Belgio con Ignace Philips Du Vuyst con Jasper. In quinta posizione Giacomo Bassi, in ottava Emilio Bicocchi e in decima Massimo Pacciani con ottime performance dei cavalieri azzurri che in questo Toscana Tour sono più volte saliti sul podio.

La prima tappa dell’Italian Champions Tour è stata vinta nel circuito Sport da Givova, grazie alle performance di due veterani come Natale Chiaudani con Cintender e Stefano Brecciaroli con Masai delle Schiave. Il team ha dominato la prima tappa di Ict vincendo sia la gara 1 che la gara 2. La prova individuale del circuito sport è stata vinta da Giacomo Casadei che in sella a Raffinesse ha fatto registrare un tempo irraggiungibile per gli avversari (39.85).

Nel circuito Pro a dominare è stata la squadra The Flying Grimaldi, compagine internazionale formata dai giovanissimi Emanuele Grimaldi in sella a Balounet e dal brasiliano Luiz Felipe Neto De Azevedo con Goldwyn, entrambi figli d’arte.

"Abbiamo visto a due belle giornate di sport - hanno commentato Riccardo Boricchi, organizzatore di Ict insieme e dall’armatore e cavaliere Guido Grimaldi - e già da questo primo dei sei appuntamenti in calendario c’è stata la conferma della crescita del livello tecnico del nostro circuito. E quello che più conta è che tutti i sessanta binomi al via qui ad Arezzo si sono divertiti all’insegna di un sano agonismo".

Sonia Fardelli