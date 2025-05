Federico Gasperetti trionfa al Rally degli Abeti e Abetone su Citroen C3 Rally2

Federico Gasperetti e Federico Ferrari su Citroen C3 Rally2 della PRT gommata MRF si sono aggiudicati la quarantaduesima edizione del Rally degli Abeti e Abetone. È il verdetto emesso ieri dalla corsa che stavolta ha visto al via 93 equipaggi provenienti da tutta la Toscana e da tutta Italia in generale, nella quale come di consueto non è mancato lo spettacolo. Non sono mancati nemmeno gli incidenti: l’unico di una certa rilevanza, fanno sapere dall’organizzazione (ossia che ha richiesto l’intervento precauzionale dell’ambulanza) è avvenuto poco prima dell’arrivo a San Marcello, ma non c’è stato bisogno di trasportare i piloti in ospedale per accertamenti. Le prove speciali ancora in corso sono state a quel punto sospese, prima di procedere al completamento della sfida.

La gara organizzata dalla AS Abeti Racing con la collaborazione dell’Automobile Club Pistoia è stata caratterizzata quest’anno da un percorso modificato rispetto alle ultimissime edizioni. La giornata di sabato aveva però confermato il pronostico della vigilia, vedendo i locali Gasperetti e Ferrari in lotta con l’equipaggio della Skoda Fabia RS composta da un altro pilota della Montagna quale Stefano Bizzarri e dall’elbana Luisa Lanera. Gli equipaggi erano separati da soli sette decimi dopo la prova speciale Dynamo Camp del sabato, ma durante la prova Il Melo di ieri mattina Bizzarri è incappato in un incidente che ha di fatto spianato la strada ai rivali.

A quel punto, a raccogliere lo scettro di antagonista principale durante durante il primo giro di prove è stato Daniele Silvestri, con alle note Leonardo Marraccini con la Fabia R5 Evo. È però stato durante la quinta prova, al termine del secondo passaggio su Il Melo, che Gasperetti ha chiuso la pratica, chiudendo con 23“2 sulla coppia Silvestri–Marraccini ed arrivando a festeggiare in piazza Matteotti a San Marcello. E ha così potuto festeggiare il suo undicesimo successo nella kermesse. A completare il podio, terza posizione per il pistoiese Alessandro Ciardi (con Alessandro Tondini in veste di navigatore) sulla Renault Clio Rally3. In quarta posizione, come nel 2024, si è piazzato il tandem lucchese Puccetti–Luisotti. Nona piazza infine per un altro pilota pistoiese: Daniele Campanaro ha corso insieme a Zinanni sulla Peugeot 208 a titolo di test per i pneumatici MRF, in vista del prossimo impegno del Campionato Italiano Rally.

Giovanni Fiorentino