Federico Lorenzelli campione del mondo. A 14 anni ha vinto il titolo di karate nel kata

Il titolo di campione del mondo per la World Traditional Karate Association nella specialità del kata, è solo il più recente dei traguardi ottenuti dallo spezzino Federico ‘Chicco’ Lorenzelli, 14 anni da compiere il 27 dicembre. L’atleta dello Shorin karate della Scuola San Domenico di Guzman – dove si è formato come alunno alla materna e alle elementari – è allenato dal maestro Luigi Viani. È il più giovane rappresentante della famiglia Lorenzelli, con capostipite il bisnonno Orlando, socio fondatore della sezione spezzina dell’Unione veterani dello sport, attualmente a lui cointitolata; il papà di Federico è socio, il nonno Piero è delegato regionale della Liguria. Federico frequenta il primo anno del liceo scientifico Pacinotti, amante della matematica, ogni anno si iscrive alle Olimpiadi, raggiungendo sempre la finale.

"Fin da subito e aveva solo 4 anni quando è entrato in palestra – dichiara il maestro Viani – Federico ha dimostrato le sue eccelse capacità motorie che lo hanno portato a vincere numerose gare sia nella specialità del kata (forme) sia in quelle del kumite (combattimento). A cinque anni la prima medaglia. Determinato e perseverante, è riuscito a coniugare lo sport agli ottimi risultati anche in campo scolastico. Un atleta che, siamo sicuri, darà ancora numerose soddisfazioni a me e al club".

Federico, senti il ‘peso’ o l’onore di portare avanti una ‘stirpe di sportivi’?

"Sicuramente solo l’onore – dichiara – . Da quando sono bambino sento i racconti sul mio bisnonno, mi avrebbe fatto piacere conoscerlo e fargli tante domande sullo sport. Credo che sarebbe orgoglioso di me e sicuramente verrebbe a vedere le mie gare".

Cosa ti dicono in famiglia?

"Sono tutti contenti e mi vengono a vedere. Sono entusiasti soprattutto i nonni. Inoltre la cugina di mio papà, Federica, è cintura nera e arbitro: abbiamo fatto una foto quando ero cintura bianca e non vedo l’ora di rifarla quando l’avrò come la sua".

Cosa devi soprattutto al tuo maestro Luigi Viani?

"Gli sono molto affezionato. È un bravissimo insegnante, molto severo ma ha molto a cuore i suoi allievi. Sono fiero di avere scelto lo Shorin come palestra". Kart, sci, tennistavolo, calcio e magari altro. Ma il karate, tra quelli che pratichi, è lo sport dove vuoi assolutamente eccellere?

"M piacciono tutti, a volte mi viene voglia di provarne altri ancora , ma mi manca il tempo. Lo sport mi piace perché ti fa stare con gli amici. Quando giocavo a calcio nel Canaletto erano belli i momenti negli spogliatoi, ma anche il karate, che sembra uno sport individuale, in realtà nella preparazione del kata in team devi avere molta sintonia coi compagni. Il mio obiettivo è prendere la cintura nera e specializzarmi nel kumite".

Oro nel kata. Ti piace più del kumite?

"In realtà sono proprio impaziente di combattere. Mi sarebbe piaciuto portarlo ai Mondiali ma con il maestro abbiamo deciso che avrei gareggiato solo nel kata per il mio peso. In palestra mi sto allenando e combatto con lui".

Per ché pratichi il karate?

"Quand’ero piccolo mio nonno Lucio mi diceva sempre che dovevo farlo per difendermi, così mi ha portato in palestra".

Perché ritieni il karate migliore di altre arti marziali?

"Del karate amo la disciplina e il rispetto per gli avversari. Non escludo, però, che in futuro possa mettermi alla prova con altre".