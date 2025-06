Federico Mengozzi quinto ai Mondiali di calisthenics in Finlandia

È soddisfatto Federico Mengozzi, che a 39 anni ha esordito ai Campionati Mondiali di calisthenics, specialità Trazioni (dove è già campione nazionale in carica) e, appunto alla prima partecipazione, ha concluso al quinto posto. Nello scorso fine settimana infatti il campione forlivese è volato assieme al suo coach Filippo Beltramme in Finlandia, precisamente a Lempaala, dove era in programma la massima competizione.

"Nella mia categoria, -74 kg – racconta – , ho sollevato oltre al mio peso corporeo una zavorra di 80 kg (il record italiano, che detiene, è di 85 kg). Ho provato anche 83, ma le regole del mondiale sono diverse da quelle italiane e il mento deve superare completamente la sbarra. Se fosse stata una competizione nazionale sarebbero state due ripetizioni valide e avrei provato qualcosa in più, anche 86-87 kg. Purtroppo così non è andata. Ma sono consapevole di aver dato tutto".

Un pizzico di rammarico per la differenza di regole e di attrezzatura c’è, ma comunque il saldo dell’esperienza è positivo. "Va poi messo tutto: l’adrenalina della competizione, il contesto… Però credo di aver gestito la mia gara molto bene, di testa ero presente e sono molto soddisfatto di questo". E ora? "Testa subito al futuro, c’è già un’altra gara da preparare".

e. ma.