Federico Pieroni trionfa al Golf Club Garfagnana nel trofeo Dimore Toscane

Al Golf Club Garfagnana di località Braccicorti di Pontecosi di Pieve Fosciana si è disputata la quinta prova del campionato sociale 2025, trofeo "Dimore Toscane".

La classifica del "Lordo" è stata dominata da Federico Pieroni che, con l’eccellente punteggio di 55 colpi (+1), ha sbaragliato la concorrenza, imponendosi di tre colpi sul secondo classificato, Mario Morganti, che ha consegnato un punteggio di 58 colpi (+4).

Ottimi i risultati anche nella classifica di Prima categoria "Netto", dove troviamo in vetta alla classifica Fabio Romei, con il risultato di 50 colpi (-4), davanti a Mario Morganti, con il punteggio di 53 colpi (-1) e al terzo classificato, Daniele Biagioni, con 56 colpi (+2).

In Seconda categoria "Netto" i primi tre classificati si sono trovati racchiusi in solo due colpi. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Luca Tonini, con lo score di 51 colpi (-3), che si è imposto di misura sul secondo classificato, Pierluigi Barsanti, con 52 (-2); infine, terzo classificato Antonio Pancetti con 53 colpi (-1).

Nella classifica dei "Seniores" ha prevalso Leonardo Moni con il risultato di 54 colpi (par), mentre si è aggiudicato il "nearest to the pin", alla buca 18, Alessandro Berti con 5,03 metri. Il presidente Rodolfo Lombardi ha ringraziato lo sponsor e tutti i partecipanti del trofeo e ha dato appuntamento alla prossima gara di circuito nazionale "Tecnofreight Golf Challenge", gara a coppie con in palio, per i vincitori delle categorie, la finale nazionale a marzo 2026, presso il "Croara Country Club" di Piacenza, per i vincitori del "Lordo" e al "Golf Salsomaggiore Terme" di Parma, per i vincitori del "Netto".

I vincitori avranno in premio l’accesso alla finale internazionale che si disputerà in Spagna, nella zona rivierasca della Costa Blanca.

D. Mag.