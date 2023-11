Ferrara a valanga. Imola incassa ben otto reti

Esordio casalingo vincente per Ferrara Hockey, che riscatta la pesante sconfitta di Bomporto, grazie a una prestazione convincente. Nella seconda giornata del campionato hockey di serie C, parte subito bene la squadra estense che dopo 59 secondi mette a segno il primo goal con Flavio Lanza che con precisione insacca il disco portando in vantaggio i padroni di casa. Ferrara tiene bene il campo e si rende pericolosa, insidiando ripetutamente la porta imolese, che subisce due reti nel giro di pochi secondi intorno la metà del primo tempo grazie a Giacomo Bolognesi e Lorenzo Loss. La ripresa si apre con Ferrara in inferiorità numerica, Imola prova ad accorciare e realizza il goal del 3-1. La partita diventa più equilibrata, anche se Ferrara allunga ancora con Lorenzo loss e ristabilisce le distanze portando il punteggio sul 4-1. Ferrara riprende le redini dell’incontro andando ripetutamente in goal, due volte con Raffaele Zabbari, poi ancora Flavio Lanza e per chiudere con Jacopo Fabbri, che fissa il risultato sull’8-2.

Mario Tosatti