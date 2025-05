Ferrara Baseball: Nuove Sfide nel Campionato EBL con Addii e Ritorni

Anche quest’anno la società Ferrara Baseball si conferma organizzatrice del campionato amatoriale EBL (Eastern Baseball League), che vede impegnate 5 squadre tra Veneto e Romagna: nonostante alcuni ritiri importanti (assenti Metros Venezia e Conegliano Sharks), degno di nota è l’ingresso della nuova compagine di Faenza (in collaborazione con Godo), a testimoniare l’espansione di interesse per la formula “baseball amatoriale” anche verso altri lidi.

I ferraresi cominciano l’anno sportivo con alcune importanti novità. In primo luogo, si vedono costretti a salutare il coach John Rotondo, obbligato per motivi di lavoro a trasferirsi lontano dal territorio ferrarese. Fin dagli albori del Ferrara Baseball databili intorno al 2013, Rotondo è stato una figura di riferimento, dando costantemente il suo contributo come giocatore, tecnico e consigliere. Il presidente Tura prende quindi direttamente in mano le redini della squadra, che già dai mesi invernali ha mostrato un promettente aumento nel numero di atleti.

Quest’anno infatti il roster estense vede ingrossare le proprie fila grazie ad alcune nuove leve (anche internazionali) e ad alcuni graditi ritorni. Ritorni che brillano già alla prima di campionato: assente da qualche anno, ma tornato ora a calcare il diamante con piglio deciso, Andrea Gentili è l’autore della valida decisiva che consente a Ferrara di vincere con una walk-off la prima di campionato contro il Faenza. Disputatosi a Marrara a inizio maggio, il risultato finale del match è stato di 6-7 agli extra-inning con una vittoria di misura dei ferraresi sui tenaci Faentini all’esordio.

La seconda di campionato vede invece i nostri in trasferta in quel di Badia Polesine nella giornata di domenica 18 maggio, contro gli storici avversari-alleati DrunkBalls. Al termine del 4° inning il punteggio è cristallizzato sull’1-1. La situazione si sblocca grazie ad una bella battuta valida (oltre il limite di campo e che vale come doppio) di Gentili, che porta a casa i due corridori in base e mette i ferraresi in vantaggio per 3-1 fino al termine. Prossimo appuntamento per il Ferrara Baseball ancora in trasferta, stavolta sul diamante di Rovigo sabato 7 giugno.