Ferrara Baseball sconfitto dall'Elite Rovigo nel terzo match di campionato

Sabato 7 giugno si è disputata la terza di campionato per i ragazzi del Ferrara Baseball: sul diamante della struttura gestita dal Rovigo Baseball Softball Club, i nostri hanno affrontato la squadra dell’Elite Rovigo. Il play ball viene dato alle 20.30, con una vecchia conoscenza sul monte di lancio della squadra di casa: è Bettoni infatti il lanciatore partente dell’Elite. Sul monte dei ferraresi invece il manager Tura schiera Gentili. I ducali partono discretamente piazzando subito 2 run nel primo inning; il partente Gentili non concede nulla nel 1° inning, ma poi manca di un pizzico di precisione e con varie basi ball consente agli avversari di segnare ben 4 run nel 2° inning. Viene rilevato nel terzo inning da Tura e poi negli ultimi due da Gentili con un’ottima prestazione nel 5°, in cui non concede punti e non si fa mancare anche uno strike-out di misura per chiudere l’inning. D’altro canto, i battitori estensi sono però poco incisivi, mancando forse di un pizzico di aggressività e audacia; nonostante si riesca spesso ad andare in base e a raggiungere la terza rubando, i corridori rimangono spesso a bocca asciutta. Un solo run per inning viene messo a segno dai nostri, ad esclusione del quinto e dell’ultimo inning (7°) in cui il bottino è nullo. Da segnalare tuttavia un bell’home run dell’interbase Luis M. Morel (che supera di potenza la barriera di fine campo), e le battute valide messe a segno nel corso dell’inning finale da Devecchi e Beach, atleta statunitense alle prime partite con i ferraresi. Nella parte bassa del 6° la squadra di casa mette in cassaforte altri 4 punti assicurandosi così la vittoria per 5-11. Nulla da fare quindi per gli estensi, che nonostante una discreta solidità in campo, hanno forse concesso un po’ troppo agli avversari, i quali soprattutto in attacco hanno saputo sfruttare meglio le occasioni con i corridori in posizione punto.

Appuntamento con la prossima partita a Marrara già questa settimana, domenica 15 giugno nel pomeriggio, per il secondo incontro con il Faenza già affrontato nella prima di campionato.