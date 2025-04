Ferrara Baseball Softball Club: al via il campionato regionale con tre squadre

Dopo la pausa invernale si riaccende lo sport del guantone e della mazza. In particolare quest’anno il Ferrara Baseball Softball Club mette in campo tre squadre: il minibaseball (fino ai 9 anni) l’Under 14 e gli amatori. "Sono orgoglioso del risultato raggiunto di iscrivere due squadre giovanili quest’anno e voglio ringraziare in primis gli allenatori", queste le parole del presidente Tura.

Si è svolta mercoledi 2 aprile la prima partita di campionato regionale under 14 per la squadra locale Ferrara Baseball, la compagine ferrarese, che ha disputato la gara nel campo campo sportivo di Marrara, comprendeva 12 atleti e tra questi convocati, ben 4 erano gli esordienti. Con un bellissimo messaggio, gli allenatori Giulia Morsiani e Michele Benetti hanno ringraziato i ragazzi e le loro famiglie per l’impegno profuso in questa prima esperienza agonistica.

Prossimi appuntamenti a Marrara: il 13/04 quando impareremo a conoscere i nostri piccoli atleti del Minibaseball mentre il 16/04 rivedremo la nostra U14.