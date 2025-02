Ferrara Hockey supera Riccione in rimonta. Grande reazione negli ultimi otto minuti

Una vittoria in rimonta per il Ferrara hockey. Nel pomeriggio di domenica bella prestazione della formazione di coach Giulia Dalla Bà, che al pattinodromo ‘Giorgio Burani’ ha saputo ribaltare nella ripresa lo svantaggio ed ottenere i tre punti, vincendo per 4-3 contro il Riccione.

La cronaca ha visto nel primo tempo la rete del vantaggio per gli estensi ad opera di Mainetti. All’intervallo 1-0 per Ferrara. Nella ripresa reazione determinata dei romagnoli, che prima pareggiano e poi realizzando due reti si portano sul 1-3 a loro favore.

Negli ultimi otto minuti, però, reazione decisa dei padroni di casa, che trovano prima la seconda rete con Lanza, poi pareggiano con Guandalini e a poco più di un minuto dal termine realizza la quarta e decisa rete con Sassoli.

Una vittoria che permette così al Ferrara hockey di salire al sesto posto con 6 punti. "Il quinto posto è ancora conquistabile. La nostra squadra – spiega il dt Strada – se resterà compatta e non avrà defezioni o assenze di giocatori, ha tutte le carte in regola per farcela, occorre tanto impegno mentale e voglia di non mollare mai".