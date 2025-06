Ferrara Meeting 2025: Atletica Leggera al Campo Scuola Giampaolo Lenzi

In pista per il ‘Ferrara Meeting 2025’. Si tratta della ventinovesima edizione del meeting regionale di atletica leggera, in calendario per martedì 24 giugno al campo scuola ‘Giampaolo Lenzi’. Un appuntamento consolidato presentato ieri mattina nella residenza municipale alla presenza di Francesco Carità, assessore allo sport del Comune di Ferrara, Stefano Berveglieri, presidente dell’associazione sportiva Atletica Estense insieme a Giulia Marchetti, promettente atleta ferrarese delle specialità velocità e salto in lungo; Luca Vaccari (Avis provinciale). "Si tratta di un evento importante per la nostra città - ha affermato l’assessore Carità – e la società Atletica Estense rappresenta una realtà del nostro territorio che va sostenuta. Come amministrazione comunale sosterremo e promuoveremo sempre queste iniziative, che coinvolgono tanti atleti e volontari di uno sport che richiede costante impegno e sacrificio". Dalle 19 del 24 giugno prossimo, quindi, si avrà un’ampia gamma di competizioni sia per il settore giovanile che per quello assoluto, dalla velocità (60, 80 e 100 metri), al mezzofondo veloce e prolungato (800 e 3.000 metri), dai lanci del giavellotto e del peso, al salto lungo ed in alto per concludere con le staffette 4x400 metri. Con Ferrarameeting è stato inserito il trofeo ‘Gianluca Maestri’, che spegnerà le diciannove candeline, una gara di getto del peso dedicata ai diversamente abili dell’Associazione Terra Ferma di Malborghetto, non un evento a parte, ma perfettamente inserito nel programma del meeting. "Se non fosse per la pandemia – ha aggiunto Berveglieri – saremmo qui a festeggiare i 30 anni di Ferrarameeting. Nel medio periodo due sono le figure che hanno lasciato un profondo segno in Ferrarameeting, il lanciatore Leonardo Fabbri e Nadia Battocletti, che appena 17enne vinceva i 3.000 metri ottenendo il "pass" per i campionati europei under 20".

Mario Tosatti