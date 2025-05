Ferrara Nuoto: Successi ai Campionati Italiani e Promozione Storica in Serie A2

Ferrara Nuoto ha raggiunto nell’ultima stagione sportiva, risultati di grande rilievo, confermandosi punto di rifermento del nuoto nella città estense. Nella mattinata di ieri il presidente della società e direttore tecnico Roberto Barabani ha voluto pubblicamente consegnare riconoscimenti ai propri atleti per i successi ottenuti. Ai recenti campionati italiani giovanili di categoria a Riccione dal 28 marzo al 2 aprile scorsi sei le medaglie conquistate dalla società ferrarese. Francesco Pennetta si è laureato campione italiano conquistando l’oro nei 50 rana cadetti e il bronzo nei 100 rana cadetti. Antonio Gregucci ha vinto due bronzi nel 50 farfalla e nel 50 dorso cadetti, Alessio Bimbatti bronzo nei 50 rana juniores. Michele Pio Funiciello infine, ha conquistato l’argento quale vice campione italiano nei 50 rana juniores. Altri risultati di prestigio al campionato italiano open di vasca corta dal 14 al 16 novembre 2024 a Riccione, tre gli atleti nelle finali B: Ambra Valli nel dorso, Antonio Gregucci nei 100 farfalla, Francesco Pennetta nei 50 rana. Tre nuotatori ferraresi nelle finali B al campionato italiano assoluto dal 13 al 17 aprile a Riccione: Ambra Valli nei 50 dorso, Francesco Pennetta nei 50 rana e Paolo Ottonello nei 50 farfalla. Barabani nel corso della cerimonia ha voluto ricordare la promozione in serie A2 al campionato italiano a squadre: "Si tratta di un risultato storico per la nostra città, siamo la prima ed unica squadra natatoria nella storia del nostro comune mai promossa in Serie A. Speriamo di poter avere più spazi negli impianti natatori comunali per poter far crescere questo progetto e rispondere alle crescenti richieste di giovani che si rivolgono alla nostra realtà".

Mario Tosatti