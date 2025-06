Ferrara ospita i playoff del campionato italiano di Tchoukball

Al palasport si assegna il tricolore del Tchoukball. Un fine settimana importante per questa disciplina, che a Ferrara vanta numerosi iscritti, giunta al termine della stagione 2024-2025. Un anno con la conferma del Ferrara Tchoukball, promotore dell’evento, che continua a brillare sia a livello nazionale sia internazionale. Nella giornata di ieri al palasport in campo i giovani per i playoff Under 14, dove la squadra del settore giovanile del Ferrara Tchoukball è stata impegnata nelle fasi finali del campionato italiano per difendere il titolo di campione nazionale conquistato lo scorso anno. Un traguardo importantissimo che dimostra la solidità del vivaio e la qualità del percorso formativo che la società propone ai giovani atleti. Alla competizione hanno preso parte altre sette squadre provenienti da diverse regioni italiane. Nella giornata odierna, invece, si terranno i playoff di serie A. I Ferrara Monkeys sono pronti a lottare per il titolo nazionale, forti dell’entusiasmo derivato dalla vittoria europea e da una stagione di campionato condotta ai massimi livelli e conclusa a pari punti con altre due squadre, i Rovello Sgavisc e i Saronno Castor. A completare il quadro delle squadre che lotteranno per il titolo i Caronno Spartans, giunti quarti al termine della regular season. Nella stessa giornata si svolgerà lo spareggio fra la squadra arrivata penultima in Serie A (Saronno Pollux) e quella seconda in Serie B (Solaro Stonks), la vincente disputerà la prossima stagione in Serie A. Il programma completo della giornata odierna. Si parte alle 11.30 con la semifinale Rovello Sgavisc con OSGB Caronno Vikings, poi alle 12.45 semifinale Ferrara Monkeys con Saronno Castor, 14.30 playout Saronno Pollux con Solaro Stonks. Poi alle 15.45 la finalina del terzo e quarto posto e alle 17 la finalissima che assegnerà il titolo nazionale di Tchoukball. Nel mese di marzo la squadra senior, Ferrara Monkeys, ha conquistato un risultato significativo la vittoria della European Winner Cup, il torneo tra le squadre meglio classificate nei campionati delle diverse nazioni europee. Un trionfo che ha coronato anni di lavoro, passione e crescita continua.

Mario Tosatti