Ferrara sbanca Bologna nel derby

La prima giornata del campionato Master UISP Emilia-Romagna non sarebbe potuta partire meglio per la Pallanuoto Ferrara, che vince 11-15 sul difficile campo del Cus Bologna, presso la piscina Carmen Longo, dopo un match infuocato e combattuto fino all’ultimo. Partenza contratta per entrambe le formazioni, che si studiano senza andare a segno fino a metà del primo

quarto: è Bettinardi a sbloccare i bolognesi (tripletta per lui a fine quarto, quaterna a fine gara), ma la risposta degli estensi è immediata con le reti di Lelli e Pastore che mandano le due squadre alla prima pausa sul 3-2. Ferrara migliora la mira, aggiusta la difesa e riesce a presentarsi al cambio campo sul 5 pari grazie alla seconda rete di Pastore e le marcature singole di Di Martino e Ravalli. Parità anche alla penultima sirena (9-9) e ultimo quarto perfetto per gli estensi, che con un parziale di 2-5 (tripletta di Lelli ed un gol a testa per Ravalli, Di Martino e Bigoni, all’esordio con la Pallanuoto Ferrara) vincono meritatamente la partita 15-11 e salutano Bologna con 3 punti importantissimi, fondamentali in chiave classifica e soprattutto per iniziare col piede giusto questo lungo campionato. Bene così: splendido il “battesimo” coi colori della Pallanuoto Ferrara di Lelli e Bigoni (6 gol in due), ottimo l’apporto dei centroboa Pastore e Ravalli con 2 reti a testa.