Ferrara torna al successo. Hockey, brillano le ragazze

Un ritorno al successo per le ragazze del Tergeste-Warriors sabato pomeriggio, vincendo per 3-1 a Torre Pellice. Le ragazze di Giulia dalla Ba’ passano in vantaggio grazie a una azione individuale di Giulia, che approfitta di un corridoio lasciato libero dalle giocatrici di casa. Si alternano azioni da ambo le parti fino alla fine del primo tempo che si conclude 1-0. Il secondo tempo inizia nello stesso modo in cui si era sviluppato il primo, con una leggera prevalenza da parte delle Tergeste/Warriors, fino a quando le padrone di casa trovano il pareggio in contropiede. Da quel momento le giocatrici estensi reagiscono e da un lancio lungo di Ester Vendrame che imbecca Lea Roger, assist vincente per Chiara Faccini che insacca il gol del 2-1. Le ragazze del Tergeste Warriors continuano ad attaccare nonostante il vantaggio e trovano anche il tre a uno ancora con Giulia Dalla Ba’ su assist di Francesca De Feudis. Una vittoria fondamentale per la classifica che vede ora la formazione ferrarese scavalcare Milano e portarsi al terzo posto. Nel pomeriggio di domenica, inoltre, al pattinodromo ‘Giorgio Burani’ è scesa in pista anche la formazione maschile di serie C. I Warriors Ferrara hanno perso 3-5 contro la formazione modenese del Bomporto, al termine di una partita rocambolesca.

Mario Tosatti