Ferrara Triathlon a Cervia. Podio sfiorato per Cillani

Si sono svolti come ormai di consueto a Cervia, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 settembre i Campionati Italiani di Triathlon Sprint Assoluti e Age Group, e la Coppa Crono Triathlon.

Il sabato ad aprire le danze è stata la gara Sprint, presenti in campo maschile per la società ferrarese ben 6 atleti: primo a tagliare il traguardo il giovanissimo Andrea D’Iapico (28° cat. YB), a seguire Raul Cillani che sfiora il podio di categoria (4° cat. M6), Alessandro Fari (50° cat. M4), Luca Lazzari (59° cat. M4), Andrea Astori (16° cat. M5) e Valerio Dini (15° cat. M6). In campo femminile presenti Anita Bergamini (11° cat. M2) e Azzurra Ossi (23° cat. YB).

Nella serata grande soddisfazione per Anita Bergamini, che viene premiata come prima di categoria nella classifica nazionale 2024 di Super Rank, premio che va a testimoniare la sua grande costanza e determinazione durante tutta la stagione agonistica.

Domenica è stata la volta della Coppa Crono: la squadra composta da Matteo Chiossi, Alessandro Fari e Lorenzo Quintabà conclude la gara con una solida prestazione.

re. fe.