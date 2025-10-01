Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Ferrara Triathlon a Cervia. Podio sfiorato per Cillani

Ferrara Triathlon a Cervia. Podio sfiorato per Cillani

Grande soddisfazione per Anita Bergamini, premiata nella classifica Super Rank

di STEFANO MANFREDINI
1 ottobre 2025
Nella foto, gli atleti al via nella competizione svoltasi sabato per il Ferrara Triathlon

Nella foto, gli atleti al via nella competizione svoltasi sabato per il Ferrara Triathlon

XWhatsAppPrint

Si sono svolti come ormai di consueto a Cervia, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 settembre i Campionati Italiani di Triathlon Sprint Assoluti e Age Group, e la Coppa Crono Triathlon.

Il sabato ad aprire le danze è stata la gara Sprint, presenti in campo maschile per la società ferrarese ben 6 atleti: primo a tagliare il traguardo il giovanissimo Andrea D’Iapico (28° cat. YB), a seguire Raul Cillani che sfiora il podio di categoria (4° cat. M6), Alessandro Fari (50° cat. M4), Luca Lazzari (59° cat. M4), Andrea Astori (16° cat. M5) e Valerio Dini (15° cat. M6). In campo femminile presenti Anita Bergamini (11° cat. M2) e Azzurra Ossi (23° cat. YB).

Nella serata grande soddisfazione per Anita Bergamini, che viene premiata come prima di categoria nella classifica nazionale 2024 di Super Rank, premio che va a testimoniare la sua grande costanza e determinazione durante tutta la stagione agonistica.

Domenica è stata la volta della Coppa Crono: la squadra composta da Matteo Chiossi, Alessandro Fari e Lorenzo Quintabà conclude la gara con una solida prestazione.

re. fe.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su