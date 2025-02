Ferrara United al PalaBoschetto dopo il colpo esterno col Torri

Il girone d’andata si era chiuso con un imperativo in casa Ferrara United: lavoro. E, a vedere la prima di ritorno, così è stato, con l’ottima vittoria in trasferta sul campo della vicentina U.S. Torri, rispondendo così alla loro, per un gol, nella partita d’esordio del campionato. Una vittoria che dà morale, in un fine settimana molto positivo per tutte le squadre primavera di Ferrara United: febbraio inizia dunque sotto il segno più. Per la cronaca, il tabellino segna 26-28, dopo un primo tempo chiuso sotto di uno, con una risposta di grande spessore. Il marcatore di giornata è di Torri, Samuel Nnamdi Igwesi (10 reti), ma l’attacco di Ferrara dimostra di avere molti arcieri pronti a colpire, con Mattia Tonello e Alessandro Baldo a quota 6 e Mattia Marzola a 5.

La prossima, oggi, sarà in casa, contro i lombardi di Ferrarin: inutile dire che il PalaBoschetto deve essere l’ottavo in campo. Il campionato di Serie A Bronze è a metà e tutto è ancora da decidere, per questa giornata, la dirigenza di Ferrara United ha pensato ad una serie di iniziative collaterali molto importanti: un doppio ’Open day’ e una colletta straordinaria di generi alimentari in collaborazione con Il Mantello, l’emporio solidale di Ferrara, proprio durante l’incontro di campionato. Oggi ragazze e ragazzi dai 10 ai 13 anni avranno la fortuna di calcare il parquet del PalaBoschetto prima della partita di campionato Ferrara United-Ferrarin Pallamano, dalle 15,30 alle 18, mentre, per i più piccoli, bambine e bambini della scuola primaria, l’appuntamento è domenica mattina, dalle 9,30 alle 12. In entrambe i casi, per prenotare la partecipazione bisogna chiamare il 349-6536994.