Ferrarameeting fa il pieno. Accorsi mattatrice in pista. Tanti nuovi record personali

Grande serata di Sport, grande serata di Atletica Leggera martedì scorso al Campo Scuola Giampaolo Lenzi di Via Porta Catena per la 29° edizione di Ferrarameeting, organizzata da Atletica Estense per quasi 400 atleti provenienti da tutta la penisola ed un folto pubblico interessato e partecipativo. Poco più di tre ore di competizioni giovanili ed assolute ben suddivise tra sprint, mezzofondo, salti e lanci. Il miglior risultato tecnico della serata arriva dalla centese Marika Accorsi, tesserata al Cus Parma, che parte nei 3.000 metri a ritmi impressionanti trascinandosi inizialmente un piccolo gruppo di inseguitrici, poi il vuoto: il finale in progressione la porta al nuovo record personale di 9’27”18, l’ottavo tempo in Italia nel 2025 e da sottolineare tra le poche atlete della Top10 non appartenente ad un gruppo sportivo militare. Sull’onda della Accorsi “strage” di record personali tra le inseguitrici, con il nuovo record regionale master 45 della faentina Fiorenza Pierli (10’05”32) e brava Caterina Mangolini (Atletica Estense) ad un soffio dal proprio primato con 10’25”. L’apertura di Ferrarameeting vedeva le sfide giovanili sui 60, 80 e 1.000 metri, con protagonisti i giovani atleti ed atlete delle formazioni della nostra provincia e il via al Trofeo Gianluca Maestri, riservato ai diversamente abili dell’associazione Terra Ferma di Malborghetto. Atleti centesi ancora sugli scudi nella velocità maschile, con Fabrizio Pignatti (Pol. Centese) che corre i 100 metri in 11”44 e cede di poco la vittoria al padovano Valentino D’Andrea con in terza piazza Lorenzo Basco (Cus Ferrara) certamente più a suo agio nel salto in lungo. Specialità questa che al femminile si svolge sotto gli occhi del numeroso pubblico e vede Greta Brugnolo (Stud. Rieti) vincere con 5,70 metri ed il quarto posto Giulia Marchetti (Atletica Estense), che sarà ottima protagonista nei 100 metri giungendo terza e prima allieva con il nuovo personal best di 12”61. Ancora una terza piazza per Atletica Estense negli 800 metri femminili con Valentina Deserti (2’21”), buon test per sabato prossimo quando sarà impegnata a Rieti ai campionati italiani allieve. Il doppio giro di pista al maschile vede Andrea Pedrazzi (Atletica Copparo) approfittare del ritmo veloce e regolare per sfiorare il suo miglior tempo stagionale (1’57”) in una gara che ha visto tre atleti al fotofinish. C’è tempo anche per le staffette 4x400 che vedono vittorie casalinghe, l’Atletica Copparo in campo maschile fa il vuoto e vince in 3’23” con al terzo posto Atletica Estense in 3’35” e vittoria al femminile per Atletica Estense con 4’23”.