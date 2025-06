Ferrarameeting sfida l’afa. Stasera in pista 400 atleti

La 29° edizione di Ferrarameeting di questa sera al Campo Scuola “Giampaolo Lenzi” rispetta le aspettative con quasi 400 atlete ed atleti provenienti da gran parte d’Italia nell’ormai storica manifestazione di atletica leggera organizzata da Atletica Estense.

L’apertura è alle 19,15 con lo sprint giovanile (60 ed 80 metri), verso le 20 saranno in pedana le lanciatrici di giavellotto e le velociste sui 100 metri, poco prima partirà il getto del peso maschile che avrà come prologo la 19° edizione del “Trofeo Gianluca Maestri” dedicato ai giovani diversamente abili dell’Associazione Terra Ferma. Proprio sotto gli occhi del pubblico, che potrà accedere gratuitamente alla tribuna ed all’area verde che circonda la pista, sempre dalle 20.00 sarà il turno del salto in lungo femminile che ha nella romana Greta Brugnolo la possibile vincitrice con performance a cavallo dei 6,00 metri, interessante la quasi contemporanea sfida maschile nel salto in alto con tre atleti accreditati di oltre 2,05 metri con il siracusano Andrea Magnano leader con 2,12 metri.

Terminate le sfide sullo sprint dalle 20,45 scenderà in pista nuovamente il settore giovanile, con le serie dei 1000 metri per dare spazio dalle 21.15 al settore assoluto con le sfide sugli 800 metri dove in campo maschile si preannuncia una migliore serie tra le molte in programma con possibile risultato sotto il minuto e cinquanta secondi.

Con la speranza che le temperature si attenuino alle 22 ci sarà la serie unica dei 3.000 metri femminili con favorita d’obbligo Marika Accorsi, che sebbene vesta i colori del Cus Parma risiede e si allena a Cento, accreditata nel 2025 di 9’34” la giovane centese è tra le migliori novità del mezzofondo femminile nazionale di questo ultimo biennio. Successivamente un breve ritorno allo sprint con la disputa delle serie della staffetta 4x400 metri ed in chiusura dalle 22.30 le serie dei 3.000 metri maschili con la sfida tra il centese Abraham Carson Gotti (Atl. Casone Noceto) ed il livornese Antonio Del Vecchio.

Circa tre ore di interessanti competizioni giovanili ed assolute per respirare, forse un poco di aria fresca ed applaudire i tantissimi atleti che avranno questa sera la nostra città come destinazione.