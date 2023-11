Festa a San Zeno per 370. Tocca ai giovani cavalieri

di Sonia Fardelli

Al via oggi all’ International Horse una delle manifestazioni di interesse federale più sentite nel mondo dell’equitazione, non solo perché dedicata ai giovanissimi cavalieri che muovono i loro primi passi verso l’agonismo in un evento molto formativo, perché il Saggio delle scuole è una delle gare più longeve. La prima edizione è stata nel 1947 e da qui sono passati i più grandi campioni che l’equitazione italiana è riuscita a produrre negli anni: cavalieri e amazzoni che ancora oggi calcano i campi delle diverse discipline equestri o che sono diventati tecnici riconosciuti che contribuiscono con la loro esperienza a far crescere i campioni di domani. A calcare i campi di San Zeno da stamani fino a domenica saranno 370 binomi provenienti da 14 regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto. Il Saggio delle Scuole è riservato alle Scuole Federali che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento da parte della Federazione, mentre il Campionato delle Scuole è aperto a tutti i centri affiliati alla Fise. Quattro le discipline previste per il Saggio: Presentazione, Team dressage, Cross Country e Salto ostacoli.

Il campionato delle Scuole si svolgerà, invece, su un vero e proprio concorso completo a squadre con le tradizionali tre prove della disciplina olimpica: Dressage, Cross Country e Salto ostacoli. I numeri di quest’anno confermano, non solo il trend positivo e in continua crescita degli ultimi anni, ma anche l’apprezzamento da parte di partecipanti e istruttori degli impianti messi a disposizione ad da Riccardo Boricchi e Carlo Bernardini, i due soci che gestiscono l’Equestrian. Ben 58 sono le squadre iscritte al Saggio delle Scuole e 20 quelle che prenderanno parte al Campionato delle Scuole.