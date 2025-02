Festa al Mari di Legnano. Frogs, buona la prima

Partono col piede giusto i FROGS Legnano, che al debutto nel Campionato IFL ottengono una importante vittoria contro i Dolphins di Ancona. Il 20-14 finale è ancor più bello e significativo visto che è stato conquistato allo Stadio Mari, nel giorno del ritorno più che positivo dei neroargento sul campo di casa. E’ stato davvero un sabato di festa visto che per l’occasione speciale all’apertura dell’evento sportivo hanno partecipato i Figuranti del Palio di Legnano, che hanno percorso il campo andando ad accogliere i Frogs e consegnando loro i simboli della città, spada e scudo di Alberto da Giussano. Poi è stato l’Assessore allo Sport Guido Bragato a dare il via alla partita con il “coin toss“.

Partita combattuta, con la difesa dei Dolphins che lascia poco spazio ai FROGS e chiude in vantaggio la prima metà di gioco (7-14). Il terzo quarto si apre però con il pareggio dei neroargento con touchdown di Pulsinelli su lancio di Zahradka, consolidato poi nel quarto periodo dal TD del quarterback. Poco dopo l’intercetto decisivo di Lorenzo Gioco mette di fatto fine alla partita: la difesa FROGS nella seconda metà di gioco non ha, infatti, più lasciato spazi all’attacco di Ancona.

"Tornare al Mari così è stata un’emozione incredibile, non potevamo chiedere di meglio. La partita è stata dura, ma d’altra parte i Dolphins sono fra le squadre più forti del campionato, e negli anni scorsi ci avevano battuto sempre alla prima partita. Anche aver rovesciato i pronostici è una bella soddisfazione", commenta Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano. "La prima partita della stagione è sempre come il primo giorno di scuola, non sai mai cosa aspettarti esattamente – aggiunge Davide Donnini, Head Coach. L’emozione di tornare allo stadio Mari dopo 23 anni, il numero elevato di innesti in squadra che ancora devono assimilare al meglio la nuova filosofia di gioco ed un solido avversario (sicuro pretendente al titolo) da inseguire per buona parte della gara non hanno reso semplice questo esordio. Ma i ragazzi hanno dimostrato che lo spirito di questa squadra è rimasto lo stesso che ci ha permesso nei passati due anni di toglierci qualche soddisfazione. E questo per me è il miglior segnale della giornata. Il lavoro è appena iniziato, abbiamo solo vinto una partita. Adesso già si pensa alla prossima".

Nota di colore: per far conoscere questo sport anche fra i più giovani, nell’intervallo si è tenuta una breve dimostrazione di “flag football“ – sport olimpico dal 2028 – da parte di alcuni atleti e atlete delle giovanili neroargento, a partire dai 6 anni. Ottimo debutto anche dei Rhinos di Milano che hanno superato agevolmente 38-0 i Warriors di Bologna