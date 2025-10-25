Festa allo Zeta Club per Iliass: "Colpito da questo affetto"

‘Tutti insieme a Iliass’. È il titolo della serata pensata dal circolo sportivo ‘Zeta Po’, che nel nuovo ristorante nella ‘Villa’ di viale Po, storica dimora liberty, ha ospitato l’atleta della nazionale italiana, Iliass Aouani. Un momento di festa collettiva, presenti componenti dello staff, atleti del presente e del passato, dove la protagonista è stata la medaglia di bronzo, conquistata da Aouani il 15 settembre scorso ai Mondiali di atletica a Tokio. La serata ha visto un aperitivo, alla presenza dei tre soci dello ‘Zeta Club’ Alberto Albini, Gianluca Romagnoli e Alessandro Lupi, oltre a Massimo Magnani, allenatore di Iliass Aouani, il figlio Marcello Magnani, noto procuratore di molti atleti, su tutti l’oro olimpico Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Orlando Pizzolato, ex maratoneta vincitore per due volte a New York, con un passato ‘ferrarese’ nei primi anni ’80, quando la città estense era conosciuta a livello nazionale per la sua scuola di maratona.

Tra i tanti presenti anche gli atleti della nazionale di atletica Elisa Palmero e Nekagenet Crippa, oltre componenti del suo staff, tra cui anche i ferraresi Mauro Crivellini, il fisioterapista Massimo Tocchio, i mental coach, assistenti tecnici e amici. Iliass Aouani è apparso emozionato per questo affetto dimostrato dalla città estense: "È già passato poco più di un mese da quella medaglia storica. Queste ultime settimane sono state molto speciali. L’affetto e la felicità con cui sono stato accolto mi ha emozionato più della medaglia stessa. In questa serata ho potuto sentire e vedere molto vicinanza e attenzione nei miei confronti". Sui prossimi obbiettivo Aouani è cauto e non fa trapelare nulla: "In queste settimane stiamo lavorando in maniera intensa, al momento non ci sono obbiettivi prestabiliti, non possiamo dire nulla, ma ci stiamo allenando per proseguire sulla strada intrapresa finora". Al momento, anche dal suo staff, non si parla di Los Angeles 2028. Dopo strette di mano e foto di rito, la serata è proseguita con un momento conviviale. L’appuntamento di mercoledì, segue di qualche settimana il riconoscimento ufficiale consegnato dal Comune di Ferrara, al termine di un anno davvero speciale per l’atleta ormai ferrarese di adozione.

Mario Tosatti