Festa dei campioni: la Palestra Ginnastica Ferrara celebra lo scudetto di ginnastica artistica

Emozioni e sorrisi alla ‘festa dei campioni’ per festeggiare lo scudetto della Pgf. Nella serata di venerdì al Kafé Bacchelli si è tenuto l’evento pensato dalla Palestra Ginnastica Ferrara per celebrare la conquista del titolo del campionato italiano di serie A1 di ginnastica artistica maschile. Un momento di festeggiamenti, descritte anche nelle parole del presidente Pgf Franco Mantero: "Abbiamo fatto la storia, in quasi 150 ne ha già fatta tanta, ma questo è un ulteriore pezzetto. È il titolo di tutti, perché è frutto di un lavoro complesso, costruito negli anni al Palagym ‘Orlando Polmonari’. Mi rivolgo ai più giovani, ora posso dirlo, quello che hanno fatto loro è incredibile, difficilissimo, ma sapete che potete farlo anche voi, perché dietro c’è una società in grado di sostenervi per arrivare a grandi risultati".

A seguire le parole dell’assessore allo sport Francesco Carità: "Quando vi ho visto a febbraio, inaugurando la stagione, avevo già visto qualcosa nei vostri occhi". Gli fa seguito il consigliere regionale, Paolo Calvano: "Siete l’orgoglio di Ferrara e per tutta la Regione". Il delegato Coni Ruggero Tosi e Avis, rappresentati dalla vicepresidente vicaria provinciale Antonella Paganini, hanno ricordato come una società sportiva vincente rimane altresì attenta alle relazioni sociali e al valore etico dello sport sul territorio, come testimoniato anche dalla presenza di Fondazione Estense e Il Mantello.

A chiudere gli interventi Luciana Boschetti Pareschi, presidente Panathlon Club Ferrara, e Stefano Michelini, direttore generale di Ferrara Basket. Nel corso della serata i momenti del successo, dai giovanissimi che hanno contribuito a conquistare il pass per la finale, Andrea Bertasi e Luca Marchi, il nuovo innesto in squadra, il brindisino Christian Zammillio, il rientrante per la finale Tommaso Bertarelli, il veterano della squadra, Emiliano Landi. L’esercizio che ha consegnato il titolo, il cavallo del vicecampione olimpico Illia Kovtun e Steven Matteo, che sette anni fa ha scelto Ferrara. Infine, il capitano Andrea Passini, con il suo esercizio alla sbarra. Spazio poi ai protagonisti silenziosi dell’impresa, il pool tecnico della squadra, con Claudio Pasquali, Emanuele Menegozzo, Loriana Ferrari e Irina Gorbacheva. In conclusione la consegna delle medaglie di campioni, messe al collo proprio dagli ospiti accorsi e realizzate appositamente dalla Pgf per i singoli protagonisti, mentre venivano ricordati anche i partner economici della società, partendo dai gold partner AB Meccanica e Assicurarsi con Logica, il silver partner Duferco Energia e poi CPR System, Conte Pietro e MultSystem.

Mario Tosatti