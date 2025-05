Festa dello Sport a Laterina

Arezzo, 21 maggio 2025 – Torna anche quest’anno la Giornata delle Associazioni Sportive giunta alla sua seconda edizione, promossa dal Comune di Laterina Pergine Valdarno in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI). L’evento si terrà sabato 24 maggio 2025, a partire dalle ore 15:00, presso gli impianti sportivi comunali di Laterina. Una giornata interamente dedicata allo sport, all’inclusione e alla partecipazione attiva, che vedrà protagoniste numerose associazioni del territorio. Le realtà sportive locali avranno l’occasione di presentare le proprie attività, incontrare i cittadini e offrire dimostrazioni e prove gratuite delle diverse discipline, aprendo le porte a chiunque voglia avvicinarsi al mondo dello sport. L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare il ruolo educativo e sociale dello sport, promuovere l’attività fisica tra giovani e adulti, e consolidare il rapporto tra le associazioni e la comunità locale. Un’opportunità concreta per sostenere il lavoro delle realtà sportive del territorio e per far conoscere ai cittadini la ricchezza dell’offerta presente.

«Abbiamo fortemente voluto l’organizzazione di questa giornata – dichiara Antonio Paoli, vicesindaco e assessore allo sport – perché crediamo profondamente nel valore educativo e sociale dello sport. Lo sport è un diritto, come riconosciuto anche dalla nostra Costituzione, che con l’introduzione dell’articolo 33 afferma: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.» Sulla stessa linea il sindaco Simona Tassini, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa per il tessuto sociale del Comune: «Questa giornata è un’occasione preziosa per avvicinare i giovani allo sport, far conoscere le numerose associazioni presenti sul nostro territorio e rafforzare il legame tra queste realtà e la cittadinanza. Un invito aperto a tutti a partecipare, per scoprire, sperimentare e condividere un pomeriggio all’insegna dello sport e della comunità.» L’appuntamento è quindi per sabato 24 maggio alle ore 15:00 presso lo stadio comunale di Laterina.