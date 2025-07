Festa di fine stagione nel segno dello sport e dell’inclusione. Affrico, chiusura in bellezza: "Il primo obiettivo è la crescita»

Affrico, festa di fine stagione nel segno dello sport e dell’inclusione. Serata di emozioni e premiazioni all’interno della sede dell’Its Mita Academy di Scandicci, polo di eccellenza nella formazione post diploma con gli onori di casa del presidente Mita Maurizio Del Vecchia. Un appuntamento che ha riunito atleti e dirigenti di varie discipline sportive, famiglie, istituzioni e partner in un clima caloroso e partecipato. Fra i presenti gli assessori allo sport di Firenze Letizia Perini e di Scandicci Salvatore Saltarello, insieme ad altre personalità e allo staff direttivo dell’Us Affrico con Valeria Pisacchi, Luca Giotti, Alessandro Tonelli, Renato Buso e Matteo Petrachi.

Premi individuali: Gaia Casati, ideatrice del progetto ‘Tennis in Rosa’; Sara Morandi, per il progetto ‘Sport per Tutti’ in collaborazione con l’associazione Trisomia 21. Premi di squadra: Allievi 2007 Calcio Campioni d’Italia 2023/24; Pulcine Calcio Femminile Rappresentanti della Toscana al 13° Grassroots Festival; Under 17 Basket Femminile Fba vicecampionesse d’Italia: Serie C Basket Femminile vincitrici del campionato regionale; Under 13 Basket Femminile titolo toscano e bronzo alle finali nazionali, allenatrice Martina Cioni; Under 16 Maschile Tennis per i risultati ottenuti nel campionato Fitp, premiato l’atleta Matteo Borri.

Riconoscimento alla squadra di Eccellenza per il secondo posto in campionato. Squadra di Nuoto Sincronizzato premiata per i risultati ottenuti. Premio speciale all’Its Mita Academy per il ruolo educativo e formativo e la collaborazione con l’Us Affrico. Il conduttore della serata, David Guetta, ha ricevuto il premio per il giornalismo sportivo. "Il brindisi finale – afferma la presidentessa Pisacchi – ha suggellato la chiusura di una stagione ricca di soddisfazioni. Abbiamo già lo sguardo rivolto ai prossimi campionati e alle nuove sfide da affrontare, sempre all’insegna dello sport, dell’inclusione e della crescita condivisa".

Francesco Querusti