Festa Modena badminton. Un successo il Grand Prix

Giunto alla sua decima edizione, di cui la sesta con il prestigioso titolo di Grand Prix (riconosciuto tra i migliori tornei a livello nazionale), Modena Badminton (nella foto) ha organizzato il suo evento il 20 e 21 giugno al PalaPanini, il tempio della pallavolo italiana. Di grande significato il saluto del presidente federale, Carlo Beninati, presente durante la giornata inaugurale. Beninati ha ricordato la recente scomparsa di Petra Schrott, pluricampionessa italiana di badminton negli anni Novanta, venuta a mancare a soli 53 anni. Ha poi elogiato il Modena Badminton, definendolo "un’eccellenza nel panorama italiano". In particolare, ha riconosciuto il torneo di Modena come il fiore all’occhiello a livello nazionale, essendo l’unico evento a rispettare pienamente i criteri di sostenibilità.

Il torneo ha registrato una nutrita partecipazione da parte degli atleti di casa, con 20 giocatori del Modena Badminton. Tra le eccellenze da segnalare, spicca Massimo Grotti (U19), vincitore nelle discipline di doppio (misto e maschile) e finalista nel singolo. Da evidenziare anche l’ottima performance di Filippo Tarabusi che, in coppia con Marcello Ronchetti al loro primo anno da senior, hanno raggiunto i quarti di finale nel doppio. Convincenti anche i risultati della U13 Princess Anonuevo (quarti di finale nel misto) e dei giovanissimi U11 Jillian Rabang e Julian Eyo, classificatisi rispettivamente al terzo e quarto posto. Ciò dimostra che il Modena Badminton può contare su un futuro promettente, non solo grazie all’esperienza dei suoi atleti più rodati, ma anche al contributo dei suoi giovani talenti in crescita.