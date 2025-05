Festival dello sport al liceo G. Carducci: atleti e giornalisti incontrano gli studenti

Una mattina a lezione con i campioni dello sport e del giornalismo sportivo. Nella giornata di ieri è stato presentato nella succursale del liceo G. Carducci’ il ‘Festival dello sport’. Un appuntamento che si terrà nella mattinata di lunedì 26 maggio dalle 9 alle 12, tre ore complessive organizzate all’interno delle ‘scienze umane’ dell’indirizzo sportivo. L’iniziativa è pensata per promuovere i valori sportivi e conoscere diverse discipline. All’appuntamento parteciperanno atleti di spicco e giornalisti della realtà sportiva locale e non solo. Giornalisti del mondo sportivo, atleti, esperti di motricità adattata e allenatori di sport, individuali e di squadra maschile e femminile, che esporranno il loro punto di vista sul tema ‘sport e cultura del rispetto’, che interagiranno con gli studenti di diverse classi. A presentare l’appuntamento ieri mattina i docenti Maria Luisa Martelli e Vittorio Fioresi, oltre una rappresentanza gli alunni delle classi quarta E e quarta F, che hanno coordinato il progetto: "E’ un’idea nata con l’obiettivo – hanno precisato gli alunni – di intensificare il dialogo tra atleti e studenti secondo quei criteri già sperimentati in altri festival cittadini, dove si va ad intensificare il rapporto con la città e il territorio. La scuola vuole, con questa iniziativa, affermare ed esportare i valori dello sport come espressione di cultura". Nel dettaglio complessivamente saranno circa duecento gli studenti, i quali nel corso delle tre ore incontreranno i vari testimonial dello sport, sia atleti che giornalisti. Gli incontri si terranno in diverse aule della scuola, gli alunni saranno suddivisi in gruppi. Presenti tra gli altri atleti del Cus Ferrara, Macarena Gandulfo con Luca Vitale Alvarez per la pallamano, Massimiliano Duran e Davide Conti per boxe e arti marziali, poi ospiti di basket e non solo.

Mario Tosatti