"Fezzanese, premiata la voglia di vincere"

"Sono molto soddisfatto della prestazione della mia squadra. I ragazzi hanno fatto una grande partita su un campo reso difficile dalla pioggia, giocando con grande intensità e intelligenza. Soprattutto nel secondo tempo c’è stata una grande voglia di vincere e convinzione dei propri mezzi". Con queste parole il mister della Fezzanese Cristiano Rolla fotografa la partita vinta per 1-0 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana con la Lavagnese, nella ventesima giornata e prima di ritorno del girone A di serie D. "La squadra – prosegue Rolla – ha lavorato sempre molto alta concedendo praticamente nulla agli avversari. Mi aspettavo delle risposte e le ho avute: questa è la mentalità giusta che dobbiamo tenere per tutto il girone di ritorno". Una vittoria pertanto importantissima per i verdi che fa un passo fondamentale in chiave salvezza. La Fezzanese sale al decimo posto scavalcando la Vogherese sconfitta 3-1 dal Ligorna, mantenendo quattro punti di vantaggio dalla zona play-out e portando a otto lunghezze il divario dai lavagnesi. Questo dimostra l’importanza dell’impegno dei fezzanoti, tratandosi di uno scontro diretto per la salvezza oltre ad essere un sentito derby ligure.

Rolla sottolinea la bella prova di tutto il suo team. "Non parlo dei singoli perchè tutta la squadra va elogiata per questa grande prestazione, soprattutto chi è subentrato ha dato un contributo importante. Ho a disposizione una rosa completa in tutti i reparti e me la tengo ben stretta perchè credo che i margini di miglioramento siano ancora ampi". Una partita che i verdi hanno condotto con autorità vincendo 1-0 con gol di Lunghi, colpendo anche una traversa con Cantatore ma dominandola sul piano del gioco e delle occasioni create che se fossero stati più cinici nelle conclusioni avrebbero vinto con un punteggio più ampio.

Ottima pertanto la prestazione collettiva da parte della squadra, in un terreno molto pesante, che mancava di quattro pedine importanti infortunate come Bruccini, Salvalaggio, Giampieri e Guelfi. In panchina sedeva il neoacquisto Giacomo Lazzoni centrocampista, classe 2004, proveniente dal Real Forte Querceta che esordirà in maglia verde nelle prossime uscite. Proprio domenica prossima nella ventunesima giornata la Fezzanese è chiamata ad un altro importantissimo scontro diretto per la salvezza sul campo della Vogherese che segue la Fezzanese a due lunghezze.

Paolo Gaeta