Fiat 500, Porsche, Lancia e le mitiche 131 Abarth protagoniste sulla SP 208. la cronoscalata simbolo della valtiberina. Lo Spino, motori e memoria: un viaggio tra epoche che non tramontano mai

PIEVE SANTO STEFANOSono 85 le vetture che sfileranno oggi e domani sui 12 chilometri e 700 metri della provinciale 208 nella terza edizione de "Lo Spino – Leggende in Salita". Un parco vetture che riassume alla perfezione la storia della cronoscalata: si va dalle Fiat 500 alle mitiche Alfa Romeo Gta, dalle A112 alle Simca, dalle Lancia Fulvia HF alle grandi rivali Alpine Renault, dalle Porsche fino agli otto modelli garantiti dalla collezione di Attilio Fantini per festeggiare i 50 anni delle Fiat 131 Abarth, non dimenticando Lancia Delta e prototipi. Uno spaccato dei tempi d’oro, insomma: la Pro Spino Team e il Club "Il Saracino" di Arezzo, con il supporto importante del Camet Toscana, hanno insomma fatto centro anche stavolta.

La festa di compleanno per i 60 anni dalla prima edizione dello Spino è dunque cominciata e quest’anno vi sono invitati davvero speciali: gli esponenti dell’Associazione Paratetraplegici Aretini, che daranno il via alla parata di sabato alle 9.15, con a ruota le fiammanti Porsche del Club Toscana e poi le protagoniste del "Leggende", che assieme ai piloti raggiungeranno Chiusi della Verna per il pranzo e la parentesi espositiva che si trasferirà di nuovo a Pieve Santo Stefano nel pomeriggio, quando è in programma alle 16.30 la cerimonia di premiazione dell’evento, con la convivale di chiusura al Borgo Palace Hotel di Sansepolcro. Un bel modo di festeggiare la Giornata Mondiale dell’Automobilismo Storico, che cade proprio questa domenica.