Fight Club La Spezia brilla. Ray, Venturini, Pinto super

Gli atleti del Fight Club La Spezia, dei maestri Giuliano Cerasoli e Gianni Pintus, grandi protagonisti alla terza edizione di Arena Fighters, manifestazione di kickboxing Thai Mma e grappling, organizzata dal Top Fight PT del maestro Orbetti, svoltasi la settimana scorsa nel palazzetto dello sport di Agliana (Pistoia). Ben nove gli atleti del Fight Club presenti, di cui cinque esordienti. Il primo a entrare in gabbia è stato Leandro Tosi, 16 anni, 70 kg., che nella kick tecnica ha ribattuto colpo su colpo, perdendo solo per un richiamo ufficiale. Giulia Cerasoli, 52 kg., senior nel k1, al cospetto di un’avversaria molto più pesante, ha dato vita ad un match molto duro e combattuto terminato con un pareggio. La prima vittoria è arrivata da Jose Rey nei 63 kg. k1 tecnica, al termine di un match condotto in attacco. Vittoria con verdetto unanime per Thomas Venturini nella K1 tecnica 75 Kg.. Nei 55 kg. K1 tecnica, ottima prestazione della debuttante Rebecca Maini, che nonostante tre round condotti in attacco con ottimi colpi di braccia e gambe, è stata penalizzata da un richiamo ufficiale che le è costato un verdetto di parità. Pareggio anche per il talentuoso Davide Magliulo 53 kg. junior, all’esordio nella k1 tecnica, anche lui penalizzato da un richiamo nonostante un incontro che lo ha visto avanti in tutte e tre le riprese. La terza vittoria è arrivata da Jose Pinto 63 kg. junior che, al suo debutto nella k1 tecnica, si è portata a casa un match molto equilibrato dando prova di buona tenuta atletica e caratteriale. Pareggio per Elia Muti junior 67 kg. k1 tecnica che ha fornito una buona prestazione tecnico atletica con un verdetto giusto. L’ultimo match ha visto salire sul tatami Luigi Tallarita 73 kg., 16 anni, che all’esordio ha dato vita ad un match senza esclusione di colpi che ha portato alla squalifica di entrambi gli atleti. Grande la soddisfazione per il team che continua a sfornare giovani atleti talentuosi. Il Fight Club svolge la propria attività da oltre 10 anni negli sport da combattimento Muay Thai, Kickboxing e Pugilato nella palestra di Via Mussinelli a Fossitermi (tel. 347/2143255 e 333/8595243).

Fabio Bernardini