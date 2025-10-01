Fight Nigh Festival. Al Matassino grande spettacolo

Arezzo, 01 ottobre 2025 – Una serata indimenticabile quella del Fight Night Valdarno 2025, caratterizzata da incontri di altissimo livello tecnico e spettacolare, capace di emozionare il pubblico tra allegria, gioie, dolori e commozione. Il palazzetto dello sport del Matassino lo scorso week end si è trasformato in un’arena dove gli appassionati di sport da combattimento hanno potuto assistere a match memorabili e momenti di grande spettacolo. La serata si è aperta con l’incontro femminile di Muay Thai, in cui Bertocci ha dominato in maniera netta Bortolozzo, incapace di reggere il ritmo dell’avversaria. A seguire, il titolo di Muay Thai Extreme ha visto protagonista Luisotti, costretto al ritiro a causa di un infortunio. L’incontro tra Ghita e Taiyachi ha alzato ulteriormente il livello tecnico e agonistico: una vera guerra sul ring, culminata con un gancio destro di Taiyachi che ha piegato le gambe a Ghita, ribaltando le sorti del match. Uno dei momenti più iconici della serata è arrivato con Hodaifa Kalafate, che ha sconfitto Salvaggio in pochi istanti con colpi spettacolari, chiudendo praticamente al KO in piedi l’avversario.

La serata si è accesa ulteriormente quando Hodaifa ha concluso con acrobazie straordinarie, tra cui un salto mortale all’indietro dalla quarta corda del ring, meritandosi una standing ovation dal pubblico. Nel match successivo, Qushku ha avuto la meglio su Fabbris, in un incontro frenetico in cui la maggiore freschezza atletica gli ha permesso di conquistare la vittoria. Annicelli, talento di casa, ha superato di misura Bolletta, mostrando dettagli tecnici di alto livello in un confronto equilibrato. Anche Vasilovici ha brillato, annientando Valente (entrato in extremis), che comunque ha dimostrato grande resistenza fino alla fine del match. Il penultimo incontro ha regalato una vera battaglia: Spadone, atleta di casa, ha messo in difficoltà Abdelghafor El Haoui, che però ha risposto con un tremendo high kick nel finale, costringendo l’angolo di Spadone a gettare la spugna. Nonostante la sconfitta, Spadone è uscito tra gli applausi del pubblico. Il main event ha visto Marco Ferroni prevalere su Ilyas Karim dopo una prima ripresa equilibrata.

Le precise e potenti low kick di Ferroni hanno fiaccato l’avversario, portandolo alla resa anticipata. La serata ha avuto anche un momento toccante con il ricordo di Nicola Martini: una targa è stata consegnata alla moglie, tra la commozione generale, in onore di una figura stimatissima e legatissima alla Fight e Fitness Academy. Non sono mancati i protagonisti dilettanti della kickboxing K1, con performance di alto livello di Gabriele Arrioli, Federica Annicelli, Damiano Cellai e Nadia Mokrynska, oltre a tutti i giovani pugili allenati dal maestro Ivano Biagi, che hanno mostrato talento e crescita costante. Gli organizzatori, Dimitri Monini e Fabio Iaiunese, insieme alla Fight e Fitness Academy, hanno dato vita a un evento di livello, confermando il Fight Night Valdarno come uno degli appuntamenti più prestigiosi d’Italia per gli sport da combattimento.