Filippo Cappagli trionfa nel lancio del disco ai Campionati Toscani Assoluti

Filippo Cappagli è campione toscano assoluto di lancio del disco. A Campi Bisenzio, l’Atletica Grosseto Banca Tema vince un titolo assoluto dopo 10 anni con il giovane discobolo, mentre nella velocità Noah Castelli mette a segno un altro record.

Ai Campionati Toscani Assoluti di atletica leggera arriva il titolo per Filippo Cappagli, primo in una gara di lancio del disco che lo ha visto migliorarsi di oltre 3 metri. L’atleta classe 2007 ha scagliato al secondo tentativo l’attrezzo da 2 chili fino a 37.23 metri dopo aver aperto la serie con un 36.71 metri, entrambe misure ben al di sopra del suo precedente primato personale di 34.18 metri. Il giovane lanciatore ha subito messo un margine incolmabile con gli avversari, che si sono contesi le altre medaglie su misure comprese tra i 31 e i 35 metri.

Era da 10 anni che l’Atletica Grosseto Banca Tema non vinceva un titolo toscano assoluto individuale nella stagione all’aperto: l’ultimo a riuscirci fu Alessio Donnini, che nel giugno del 2015 vinse proprio la gara di lancio del disco. Ma da Campi Bisenzio arrivano ottime notizie anche dalla velocità: dopo l’exploit di sette giorni fa sui 200, Noah Caterina Castelli si ripete anche sulla distanza regina correndo i 100 in 12 netti. La velocista stampa il miglior tempo nelle batterie migliorando di oltre 3 decimi il primato societario Under 20 e prevalendo su atlete ben più esperte di lei come Martina Falagiani e l’azzurra Arianna Bacelle.