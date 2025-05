Finale al Circolo Tennis Reggio Emilia: Edmund e Molcan si sfidano per la Camparini Gioielli Cup

Due atleti dal passato illustre in finale al Circolo Tennis Reggio Emilia. Stamane alle 11, a contendersi la Camparini Gioielli cup (torneo del circuito ITF con 30mila dollari di montepremi), saranno Kyle Edmund e Alex Molcan, vittoriosi in due semifinali molto diverse tra loro. Nella prima l’inglese, ex numero 14 del mondo, strapazza 6-0, 6-1 il milanese Filippo Speziali, uscito dalle qualificazioni, senza mai dare l’impressione di andare in difficoltà. Ben più combattuta la sfida tra Molcan, già 38 del ranking iridato, e il molisano Iannaccone: quest’ultimo sfrutta al meglio una pausa per pioggia rimontando dal 2-4 e imponendosi nel primo set per 6-4, ma il mancino slovacco non molla la presa e si aggiudica i due successivi parziali entrambi col medesimo punteggio.

Nel doppio il successo va alla coppia composta dal marchigiano Tommaso Compagnucci e dal russo (e padovano d’adozione) Kirill Kivattsev, che hanno la meglio 6-4, 7-5 nella finale disputata ieri mattina contro il lombardo Alexandr Binda e il 17enne kazako Amir Omarkhanov: una partita equilibrata e conclusa in entrambi i parziali sul filo di lana, con break decisivi proprio nel finale. Compagnucci e Kivattsev, infatti, strappano il servizio ai rivali al decimo game del primo set, poi hanno a disposizione 2 match point nel medesimo momento del secondo, annullati dagli avversari, prima di chiudere i conti quando le due coppie sembravano avviarsi al tie-break.

d.r.