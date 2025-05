Finali di nuoto Propaganda: Rari Nantes Massa brilla alla piscina '2 Giugno'

La piscina comunale ’2 Giugno’ di La Spezia è stata teatro delle finali di nuoto della categoria Propaganda che ha visto la società Rari Nantes Massa tra le protagoniste con le sue piccole ’furie rosse’. La maggior parte dei nuotatori in erba sono arrivati primi o comunque nelle posizioni di testa al termine di una divertente e intensa giornata di sport. In acqua sono scesi in totale una dozzina di ragazzi apuani. Nello specifico si è trattato di Andrea Battistini, Raho Adam Erraggab, Emanuele Mastrobuoni, Francesco Vita e Velia Teani per quanto concerne l’annata 2016; Manuel Aldo Di Lauro, Sofia Leoni, Leonardo Milani, Gianluca Piacentini, Leonardo Binelli e Lucia Maria Zaccagnini per l’annata 2017. La più piccola a scendere in vasca è stata Ambra Zaccagnini, nata nel 2018.

Come di consueto i bambini della Rari Nantes Massa sono stati accompagnati in questa uscita fuori regione dallo storico istruttore della società Perry Quintavalle. Nell’occasione il navigato allenatore è stato aiutato dal giovane Lorenzo Consigli, anche lui tecnico del settore B, che in futuro potrebbe prendere in consegna alcuni dei piccoli nuotatori seguiti da Quintavalle dividendosi i compiti con lui.

Gianluca Bondielli