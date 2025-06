Finali giovanili di hockey. La Pumas sfiora il titolo

Non è arrivato l’alloro più pregiato, il titolo, ma anche stavolta l’hockey versiliese ha fatto la voce grossa alle Finali Nazionali categoria Under 19 e Under 13 a Correggio e a Sarzana.

Dopo il titolo nella Under 17, la Pumas Ancora Viareggio è andata vicina ad una strepitosa doppietta nella Under 19, con 8 ragazzi su 10 neocampioni d’Italia. I ragazzi di Mirko Bertolucci sono stati battuti soltanto in finale dal Trissino per 3-1. Sotto 1-0, per il centro di Tognetti, ci ha pensato quel campioncino di Pesavento a pareggiare. Nella ripresa però ancora Tognetti, con una doppietta, ha spento i sogni. Precedente c’era stata l’impresa, in semifinale, di far fuori i campioni in carica del Follinica. Un 2-1 firmato super Pesavento. "Non abbiamo fatto nostro il titolo - osserva Bertolucci -, e questo ci lascia un po’ di amaro in bocca, ma siamo orgogliosi per il gioco portato in pista. Abbiamo giocato alla pari con tutti . Il futuro è nostro".

Formazione: Davanzo, Remedi, Benvenuti, Cupido, Pesavento, Barsotti, Francesconi, Cardella, Olivieri, Gilioli.

Soddisfacente anche la prova dell’Mt Service Versilia Hockey Forte sconfitto ai quarti, proprio dal Follinica, 4-3. In evidenza Facchini autore di una tripletta. Passando alla Under 13, il Cgc Viareggio di Samuele Muglia conquista il bronzo. Esiziale la sconfitta in semifinale contro il Valdagno 4-2. Pucci e Pizzo illudono (prima 1-0 e poi 2-1), ma nella ripresa c’è un crollo e Vergara mette a segno altre due reti (la prima è quella del momentaneo 1-1) poi chiude Mecenero. Nella finalina contro il Correggio però non c’è storia. Galli 2, Pucci ed ancora Galli per il 4-0. Di Jara, Galli e nuovamente Jara le ultime reti. "Mi sono commosso - ammette Muglia - perché il terzo posto non ci dà merito. Abbiamo giocato il miglior hockey di tutti, ma siamo crollati emotivamente. Faccio un plauso ai miei ragazzini. I campioni morali sono loro".

Formazione: Salemi, Marsalli, Caccavale, Pucci, Galli, Pizzo, Fantoni, Menichini, Bernacchi.

Fuori dalla Final Four la Rotellistica Camaiore, che però si è tolta la soddisfazione di vincere la Coppa Fisr. Dopo il 5-2 al Rivani Novara in semifinale (Simonetti, Pommella, Dallatomasina 2, Nucifero), è arrivato il successo in finale contro l’Azzurra Novara. Successo di rigore 3-2 (Pommella, Motaran, Dallatomasina) dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. "Siamo veramente felici per il percorso fatto da questi bambini - sottolinea Davide Motaran -. Abbiamo portato avanti un ideale tecnico e tattico che si é visto in tutte le partite. Ma soprattutto é venuto fuori l’aspetto del gruppo che è la cosa più bella in questa fase della loro vita. Un ringraziamento speciale a Emiliano Brunelli e a Elia Guidi".

Sergio Iacopetti