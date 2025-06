Fiorentina Baseball serie A e Softball A2 - Le ragazze hanno chiuso l’anno con una salvezza meritata. I Leoni sempre in corsa per i play off

Il campionato di serie A del baseball si avvia alla conclusione della regular season; la Fiorentina Baseball Lupi Auto, malgrado l’1-1 della scorsa settimana contro Torre Pereira, è ancora in corsa per chiudere fra le prime due e guadagnarsi così l’accesso ai playoff; per continuare a sognare saranno decisivi i due prossimi doppi incontri con Athletics Bologna (6 luglio) e Modena (12 luglio). Nel frattempo, però, soddisfazioni arrivano in chiave azzurra.

Tre giocatori della società gigliata: i lanciatori Daniel Francini e Attilio Bellucci, e l’interno Francesco Cialli sono stati infatti convocati nella Nazionale under 23 per prendere parte alla Baseball Week di Praga dove dal 27 al 30 giugno l’Italia affronterà le Nazionali di Repubblica Ceca, Germania e Austria, e ai successivi Europei di categoria.

Stagione conclusa, invece, per la Fiorentina Softball che, al suo primo anno di A2, ha mantenuto le promesse e, con tre partite di anticipo, ha raggiunto la salvezza al termine di un campionato di alti e bassi nel quale le ragazze del manager Osella hanno a volte pagato, spesso più del dovuto, la loro inesperienza ma sono comunque riuscite a piazzarsi al 5° posto della classifica finale grazie alla solidità del gruppo che ha sempre creduto in sé stesso.

Adesso un po’ di meritato riposo, a settembre una partita secca per la Coppa Italia, e poi pronte per iniziare il prossimo anno con le giuste tempistiche e la consapevolezza di poter stare nella categoria dimostrando quando valgono.

f. m.