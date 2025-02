"Fiorini gioisce due volte"

Una bella domenica per le formazioni seniores della Fiorini Pesaro Rugby. Mentre a Badia nella tana del Borsari, per il campionato di Serie A, la prima squadra vince per 18-29 guadagnando 5 punti in classifica; al Teknowool Rugby Park la cadetta chiude da imbattuta la prima fase del campionato regionale di Serie C, vincendo il derby con Fano 26-22.

"È stata una partita dura, intensa, sono molto orgoglioso della squadra che ha messo tutto il cuore in un campo durissimo, con un pubblico molto ostile, e siamo riusciti ad avere la meglio – ecco il commento a fine partita del coach giallorosso della prima squadrra Marcelo Martino –. Una partita in cui abbiamo avuto tre gialli, quindi giocato quasi 30 minuti con un uomo in meno. Nonostante i cartellini abbiamo segnato quattro mete, vuol dire qualcosa, però da questa partita c’è molto da imparare, soprattutto nella gestione delle nostre emozioni come squadra".

Il tecnico prosegue la sua analisi: "Guardando al gioco, la mischia ha funzionato bene, lo stesso la difesa della maul e la difesa pura. Nel gioco in attacco siamo stati troppo disorganizzati, non siamo mai riusciti a fare il nostro gioco, a fare quello che abbiamo mostrato nelle ultime partite, e poi siamo stati una squadra molto indisciplinata".

"La domenica di pausa ci ha fatto bene, sia a livello fisico che mentale, siamo carichi e pronti – queste le parole del mediano di mischia Nicola Boccarossa –. Abbiamo avuto del tempo libero per riposare e ricaricarci. Venivamo da tre partite consecutive, che nel nostro sport sono tante, abbiamo avuto modo di scaricare e recuperare i piccoli acciacchi, abbiamo a disposizione la rosa al completo. E contro il Badia abbiamo dimostrato di vivere un buon momento".

Per il Badia la squadra di Pesaro è la bestia nera, infatti il team del presidente Simone Mattioli aveva vinto anche la gara di andata: "Nel girone di andata con Badia è arrivata la prima vittoria della stagione – continua Boccarossa –. Anche questa del ritorno è stata una partita combattuta". Eletto player of the match Maicol Azzolini del Pesaro Rugby.

Bene anche la serie C della Pesaro Rugby che domenica scorsa tra le mura amiche ha battuto nel derby il Fano. Un successo, quello pesarese, che permette ai giallorossi di chiudere la prima fase al primo posto. I fanesi pur nella sconfitta restano secondi e anche loro sono qualificati alla seconda fase del campionato, quella più delicata, dove c’è in palio la promozione.

