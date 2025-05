Fiorini Pesaro Rugby: semifinale promozione contro Rugby Parma per la Serie B

Tempo di semifinale promozione per la cadetta della Fiorini Pesaro Rugby. Dopo una stagione da incorniciare, chiusa al 1° posto del campionato di serie C promozione, per il secondo XV giallorosso si apre il capitolo playoff promozione. Domani alle 15.30 al Teknowool Rugby Park il match con il Rugby Parma. La vincente approderà alla finale, che si giocherà il 1 giugno in campo neutro, che decreterà la squadra che sarà promossa in Serie B nella stagione 2025-26.

"Il campionato è stato bello e intenso – a fotografare il momento in casa giallorossa il giocatore Carlo Villarosa, già capitano della prima squadra, in questa stagione in forza alla cadetta -. Mi è piaciuto molto lo spirito della squadra e come ha affrontato il campionato. Mi ha riportato un po’ indietro negli anni, all’inizio del mio percorso con il Pesaro Rugby dalla Serie C e poi tutto il resto della carriera. Abbiamo avuto delle difficoltà iniziali a trovare la squadra e il gioco, perché molti ragazzi facevano la spola tra prima squadra e cadetta, però piano piano abbiamo trovato i giusti automatismi e ci siamo divertiti ad affrontare il campionato".

Sulla finale dice: "Non era scontato arrivare primi e vincere partite con squadre che erano più attrezzate e che avevano un organico che poteva allenarsi insieme tutta la settimana. Ci siamo ritrovati piano piano, abbiamo aggiunto dei tasselli importanti in corso d’opera che poi ci hanno portato ad arrivare primi nel girone promozione. Aspettarmelo no, ma lo speravo vedendo i nomi in rosa. La cadetta è composta da un mix di ragazzi giovani e di giocatori più esperti, conoscevo i ragazzi, qualcuno l’ho allenato, qualcuno si è allenato con me in questi anni di prima squadra, questo risultato era sperato, non era aspettato e non era dovuto. La squadra ha fatto il percorso giusto e gli allenatori sono stati bravi a creare l’ambiente giusto per poter coltivare quello che, ad oggi, è un sogno, quello di giocarci una semifinale e forse anche una finale per andare in Serie B".

Come arriva la squadra a questo appuntamento? "Arriviamo con tanto entusiasmo. Qualcuno di noi, soprattutto dei ragazzi più esperti, hanno già affrontato partite del genere ed è bello come questi cerchino di trasmettere tranquillità e sicurezza anche ai ragazzi più giovani, che potrebbero sentire la partita un po’ di più. I più giovani ci mettono quella spensieratezza che, secondo me, può creare il giusto mix per affrontare una partita del genere. A livello fisico stiamo tutti bene. A livello mentale c’è grande entusiasmo e voglia di stare insieme in questi ultimi allenamenti, di condividere qualcosa che potrebbe essere veramente bello".

Quanto al Parma, "è una squadra che conosciamo poco, abbiamo visto qualche video che però non ci da una linea definita su come potrebbero giocare. Durante gli allenamenti siamo molto focalizzati sul nostro gioco e sul nostro lavoro". Si gioca in casa: "Giocare a casa è sempre bello, soprattutto quando in ballo c’è qualcosa di inaspettato, di bello, che comunque anche il tifo e l’ambiente del Pesaro non si sarebbe aspettato. Per noi è sempre un sedicesimo uomo e spero che ci sia un bel numero di spettatori perché ne avremo bisogno durante la partita".

b. t.