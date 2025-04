Fiorini Pesaro Rugby sfida Ruggers Tarvisium: spareggio cruciale per la vetta della classifica

Una partita che ha il sapore di uno spareggio quella in programma domani, alle 15.30, a Treviso. La Fiorini Pesaro Rugby, al 2° posto in classifica con 57 punti (a pari merito con Viadana), sfiderà i Ruggers Tarvisium, 6° a quota 43 per vincere e guadagnare 5 punti. Per i giallorossi, che sono solo a -3 dalla capolista Valsugana, infatti l’occasione è ghiotta: in caso di vittoria di entrambe le squadre i kiwi resterebbero a -3 dalla capolista e si giocherebbero la vetta della classifica nello scontro diretto dell’ultima giornata (27 aprile) sul campo di casa; in caso di vittoria della Fiorini e simultanea sconfitta di Valsugana ad opera di Villorba, i giallorossi riuscirebbero nel sorpasso ad una giornata dalla fine della stagione regolare, arrivando in posizione di vantaggio allo scontro diretto. "A inizio settimana ci siamo concentrati sul recupero dei giocatori acciaccati, veniamo da una partita molto fisica – a fare il punto della situazione l’apertura giallorossa Maicol Azzolini –. Poi siamo passati al lavoro sulla partita di domenica studiando, come abbiamo fatto da inizio stagione, gli avversari, e lavorando sui nostri punti di forza per metterli in difficoltà dall’inizio alla fine della partita. Vogliamo fare quei cinque punti che servirebbero per arrivare all’ultima giornata in casa con una buona posizione, che lascia tutto nelle nostre mani".

Sull’avversario di turno: "Tarvisium ha un gioco totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo affrontato domenica scorsa. Sarà una partita molto più chiusa, più fisica e impostata sulla mischia. Loro vengono e da un’ottima prestazione a Viadana e giocando l’ultima partita casalinga della stagione vorranno fare un buon gioco davanti al loro pubblico. Sicuramente sarà una battaglia dal primo all’ultimo minuto. Noi dovremo essere più che all’altezza e riuscire a portare a casa il risultato. In questo momento della stagione tutte le squadre hanno giocatori acciaccati, tutti hanno delle defezioni, ma dobbiamo stringere i denti".

b. t.