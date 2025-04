Firenze 2 Basket: Integrazione e Inclusione Attraverso il Baskin

Sport e integrazione: dalle parole ai fatti. È quello che sta facendo con grande impegno la società "Firenze 2 basket" presieduta da Riccardo Gori che fra le sue attività sportive ha introdotto il baskin: una disciplina nata nel 2003 a Cremona, che si basa sulle fondamenta del gioco del basket ed è aperta alla partecipazione di giocatori di ogni età, di entrambi i sessi, integrata fra normodotati e disabili sia fisici che psichici.

"Siamo gli unici a Firenze e zone limitrofe a praticarla – afferma Gori – e i riscontri che abbiamo avuto dai giocatori e dalle loro famiglie sono assai lusinghieri". La società ha sede a Gavinana, nel Quartiere 5, e per l’attività del baskin vengono utilizzate due palestre ubicate a Firenze sud: la Kassel di via Svizzera 9 (palestra principale) e la Gobetti di via della Nave a Rovezzano, 67. Il numero crescente di adesioni ha spinto la società ad allargare il proprio raggio di azione anche nell’area di Firenze Nord. È di pochi giorni fa, infatti, l’ufficializzazione da parte dell’assessora allo sport Letizia Perini, del presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro e della presidente della Commissione scuola e sport Cristina Buricchi della messa a disposizione anche della palestra della scuola Beato Angelico. Allenatore del baskin è Giangiuseppe Genco - che, tra l’altro, è anche giocatore e arbitro – il quale si avvale di uno staff qualificato di collaboratori e tutor.

"Lo sport è uno degli strumenti più validi per l’inclusione; noi, attraverso il baskin, lo stiamo verificando giorno dopo giorno. Al momento abbiamo una cinquantina di praticanti con i quali svolgiamo attività tre volte alla settimana: due nelle palestre di Firenze sud, una alla Beato Angelico. Con loro abbiamo formato diverse squadre, e altre ne stiamo completando anche se avremmo necessità di qualche ulteriore adesione da parte di normodotati".

Per quanto riguarda l’attività ludico-agonistica, è stato organizzato di recente un torneo mentre a maggio il baskin sarà presente anche ai Giochi della Gioventù.

