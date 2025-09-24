Acquista il giornale
Flamini, gambe d’acciaio. Ha corso per 143 ore

Ultramaratona Il ravennate ha completato la durissima Tor des Géants

di LUCA DEL FAVERO
24 settembre 2025
Erik Flamini, ingegnere meccanico 49enne responsabile tecnico e commerciale alla Nuova Saimar (Ravenna), ha compiuto una vera e propria impresa sportiva, completando la Tor des Géants dopo 143 ore passate a correre per 330 km e un dislivello positivo di 24mila metri in la Val d’Aosta. Il Tor des Géants (TOR330) è una delle ultramaratone di montagna più dure e affascinanti al mondo. Si corre ogni settembre in Valle d’Aosta, lungo un percorso di circa 330 km con oltre 24.000 metri di dislivello positivo. L’itinerario attraversa le Alte Vie 1 e 2, toccando i principali massicci alpini (Monte Rosa, Cervino, Gran Paradiso, Monte Bianco). Non esistono tappe: i partecipanti gestiscono sonno e soste in totale autonomia: è ovviamente una prova di resistenza estrema.

"È stata una gara durissima ma più che la stanchezza – afferma il ravennate – il sentimento che ora ho dentro di me è la gratitudine. Ho affrontato questo secondo TOR330 con consapevolezza e ho gestito la gara usando la testa. Ho avuto la fortuna di condividere la gara con Eugenio Canni Ferrari e Alessio Melotti, due atleti ai quali ho offerto il mio sostegno e in cambio ne ho ricevuto altrettanto. I momenti duri sono stati tantissimi ma arrivare a Courmayeur e trovare così tanto pubblico festante ad aspettarci, ci ha riempito il cuore di gioia".

