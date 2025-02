Follonica giù a valanga. Travolto il Cronenberg

HOCKEYTutto facile per il Follonica nella gara di andata dei quarti di finale di Trophy Cup (11-0 il finale) fa secco il Cronenberg e ipoteca la Final Four che vuole giocare in casa al Capannino. In pratica non c’è stata partita tra le due squadre: solo il primo tempo la squadra tedesca è stata all’altezza, poi è crollata nella ripresa quando il Follonica ha dato un filo di gas. L’1-0 lo segna proprio l’ex: Max Thiel fa secco il portiere con una bella percussione. Quando il primo tempo sembrava finire ci pensa il giovane Bracali a stappare il match. Nella seconda frazione è un monologo azzurro: nel giro di 5 minuti Marco Pagnini segna una doppietta che mette al sicuro il risultato e la qualificazione. Inizia poi la saga dei fratelli Banini: Francesco segna il 5-0 con una staffilata da fuori e subito dopo il 6-0 in fotocopia. Il 7-0 è di Fede Pagnini su rigore. C’ ancora tempo per la doppietta di Franchi (due belle azioni personali, la rete della doppietta personale di Thiel. La rete dell’11-0 porta ancora la firma di Francesco Banini con una bordata da fuori area. Alla fine il tecnico Silva da anche spazio a Ernesto Maggi in porta (15 minuti di riposo per Leonardo Barozzi) che esordisce in Europa di fronte al pubblico amico e fa anche una bella figura neutralizzando qualche tiro di alleggerimento dei biancoverdi. Tutto facile per la squadra del Golfo che ipoteca la qualificazione con una valanga di reti contro un Cronenberg che è parso davvero poca cosa.