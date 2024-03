Follonica, provaci ancora. Sfida al pericolante Monza

L’obiettivo è rimanere al terzo posto. Il Follonica parte per Monza (fischio d’inizio stasera alle 20.45) con l’intenzione di tornare nel Golfo con tre punti in tasca, utili a rimanere al terzo posto della graduatoria. Una partita comunque difficile per i maremmani, in una pista storicamente complicata per i ragazzi del Golfo. Il Monza è scivolato in graduatoria ed è in un tunnel di sconfitte dal quale non riesce ad uscire neppure giocando bene. Contro il Follonica potrebbe essere l’ultima occasione per evitare i playout oppure conquistare tre punti utili per una classifica davvero deficitaria. Sergio Silva ha però una squadra che sa affrontare anche partite del genere: i ragazzi del Golfo affrontano questa sfida con l’obiettivo di presentarsi poi al Capannino (mercoledì contro il Breganze nell’anticipo) e soprattutto sabato prossimo nel ritorno dei quarti di finale contro il Murches in Portogallo, pronti a vendere cara la pelle per raggiungere, in Primavera, tutte le partite decisive al massimo della forma. Il tecnico portoghese schiererà la formazione migliore con Leonardo Barozzi in porta (Marco Mugnaini pronto a subentrare), i giocatori di movimento saranno Fernando Montigel, Federico Buralli, Mattia Maldini, Oscar Bonarelli, Marco e Federico Pagnini, Davide e Francesco Banini.