Follonica, super "corsaro". Battuto 6-3 il Monza

Successo d’oro per il Follonica che espugna Monza (6-3 il finale) dopo una grande partita. Primo tempo combattuto con il Follonica che riesce a passare in vantaggio con Davide Banini abile a superare Fongaro su punizione di prima. Il Monza aveva fallito il vantaggio su rigore con Galimberti, parato da Barozzi. Il vantaggio maremmano viene rovinato dall’espulsione di Francesco Banini reo di aver spintonato l’arbitro durante un’azione. Sul power play il Monza pareggia Zucchetti con tiro da fuori. La partita si fa incandescente: il Follonica passa in vantaggio con Marco Pagnini e il Monza fallisce un altro tiro diretto per il blu a Montigel. Ed è ancora Marco Pagnini che si invola in contropiede e porta sul 3-1 il vantaggio dei maremmani con un gol sottomisura. Nel secondo tempo Uva riavvicina i padroni di casa ma Davide Banini (altra punizione di prima) e poi i cugini Pagnini (prima Marco e poi Federico) segnano le reti della tranquillità anche perchè Tamborindegui aveva riaperto i giochi dimostrando di non mollare mai con una bella rete di rapina. Con questo successo il Follonica si issa al terzo posto della graduatoria approfittando del pareggio del Sarzana con il Forte dei Marmi. FOLLONICA: Barozzi (Maggi); Fabbri, Bracali, F. Pagnini (1), M. Pagnini (3), F. Banini, D. Banini (2) Montigel, Buralli. All Silva.