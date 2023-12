FOOTBALL AMERICANO A 7. I Condor spaventano i Red Jackets

Un buonissimo esordio, nonostante la sconfitta, per i Condor Grosseto che, davanti a circa 200 spettatori, giocano a testa alta mostrando un buon football contro i Red Jackets Sarzana, favoriti per la vittoria del campionato di football a 7. Al termine della gara il risultato ha premiato gli ospiti che hanno battuto con grande fatica 27 a 20, tra colpi di scena, palle perse e recuperate, i padroni di casa biancorossi. A inizio gara sono stati proprio i Condor ad andare in vantaggio capitalizzando il primo errore commesso dal Sarzana. Ospiti che sono riusciti, però, a recuperare nel primo quarto portandosi in vantaggio per 7 a 6. Secondo quarto ancora a favore degli ospiti, che hanno allungato sul totale per 14 punti a 6. Nel terzo quarto grande riscatto dei grossetani, che con orgoglio hanno cercato e trovato un touchdown dopo l’altro realizzando ben 14 punti e portandosi sul totale in situazione di parità, 20 a 20. Fatale, purtroppo, l’ultimo quarto che ha visto vincere di 7 punti i Red Jackets. Nello stesso girone prima vittoria stagionale per i Sirbons Cagliari che hanno battuto 28 a 8 i West Coast Raiders Toscana.