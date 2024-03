Football americano: alle 15 il match in casa dei Guelfi Firenze dopo la batosta contro i Giaguari Torino. I Carpanelli Warriors ci riprovano

Scottati all’esordio dalla forza e dall’esuberanza dei Giaguari Torino, i piemontesi si sono imposti 7-42, i Carpanelli Warriors (nella foto Busi-Warriors) ci riprovano nel campionato di football americano di Prima Divisione. E curiosamente, anche oggi, alle 15, giocheranno a Firenze. Solo che una settimana fa, causa le piogge che avevano reso impraticabile il centro Bernardi, la squadra della presidente Elisabetta Calzolari aveva scelto la Toscana per giocare comunque la gara d’esordio, con il ruolo di padrone di casa.

Oggi, invece, ci sarà la sfida con i Guelfi Firenze che, non più tardi di due anni fa, vincevano il titolo e lo scorso anno, comunque, sono stati capaci di conquistare la finale di Toledo, negli Stati Uniti. Sulla carta non dovrebbe esserci partita, perché i Guelfi rappresentano un gruppo solido abituato a giocare sul sintetico. Mentre i giovani Guerrieri devono ancora prendere le misure del torneo. Però, proprio all’esordio, i Guelfi si sono lasciati sorprendere dagli Skorpions Varese, perché non pensare che i ragazzi di coach Samuele Rigato, detto Samoa, non possano ripetersi?

Il presente dice che, ancora una volta, il mondo Warriors si affiderà all’esperienza e al talento dei propri stranieri, dal quarterback Ashley Brooks (capace, sette giorni fa, di firmare l’unico touchdown guerriero) a Warren Bartlett. Senza dimenticare l’italobrasiliano Gabriel Piola, che è anche un leader e un punto fermo della nazionale italiana.

Le altre gare: Rhinos Milano-Panthers Parma; Giaguari Torino-Frogs Legnano; Lazio Marines-Skorpions Varese.

La classifica: Giaguari Torino 1000 (2-0); Dolphins Ancona e Skorpions Varese 1000 (1-1); Rhinos Milano 500 (1-1); Panthers Parma 0 (0-0); Guelfi Firenze, Lazio Marines, Frogs Legnano e Carpanelli Warriors Bologna 0 (0-1).

a. gal.