Football Americano. Aquile, domani l’esordio in casa contro Roma

Si scaldano i motori in casa Aquile in attesa dell’esordio di domani nel campionato di IFL 2, che vedrà gli estensi ospitare i Grizzlies Roma al Mike Wyatt Field di via Cimarosa alle 14. La formazione di casa guidata da coach Pippin e con diverse novità rispetto alla scorsa stagione, ha l’ambizioso obiettivo di competere nuovamente per il titolo italiano, che lo scorso luglio sfuggì per poco ai rapaci estensi a favore dei Lions Bergamo, e la partita di domenica sarà già un importante indicatore dello stato di forma delle Aquile. I Grizzlies arrivano a Ferrara con già una partita alle spalle, terminata con la sconfitta per 35-7 ad opera dei Trapppers Cecina la scorsa domenica, ma già nella prima uscita sono.

Attendiamoci quindi un esordio da gestire con attenzione, anche se gli estensi sulla carta sono favoriti.